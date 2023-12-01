اعتِلالُ المُرتَكَزِ العَظمي للعرقوب

اعتِلاَلُ المُرتَكَزِ العَظمي للعرقوب Achilles tendon enthesopathy هو شعور بالألم في موضع اتِّصال العرقوب بالجزء الخلفي من عظم العقب.
يشعر المرضى بالألم عادةً في الجزء الخلفي من العقب عندَ المشي.
يشتمل التَّشخيص على فحص الوتر وفي بعض الأحيان التصوير بالأشعة السينية.
قد يُفيد التمطيط والتجبير خلال الليل واستعمال رافعات العقب.
(انظر أيضًا لمحَة عن مشاكل القدم).
يكون سببُ اعتلال المُرتَكز العظمي للعرقوب هو الشَّدُّ المزمن (السحب) للعرقوب من مكان اتِّصاله بعظم العقب.ويزداد الخطر نتيجة تقلُّص أو قِصَر العرقوب النَّاجم عن الكسل وزيادة الوزن أو النَّاجم عن الإفراط في النشاط الرياضي.ويعاني المصابون باعتِلاَلُ المُرتَكَزِ العَظمي للعرقوب من التهاب المَفاصِل في مكان آخر (التهاب المَفاصِل الفقرية) في بعض الأحيان.
يزيد استعمال المضادات الحيويَّة من مجموعة الفلوروكينولونات من خطر الإصابة بالتهاب العرقوب وتمزُّق الوتر، لاسيَّما عندَ الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.
يشعر الأشخاص بالألم في الجزء الخلفي من العقب تحت الجزء العلوي من الحذاء عندَ المشي عادةً.
تشخيص اعتِلال المُرتَكَز العَظمي للعرقوب
فحص الطبيب
يعتمد تشخيصُ اعتِلاَلُ المُرتَكَزِ العَظمي للعرقوب على الفَحص السَّريري للوتر.يجري تأكيد التشخيص عندَ شعور الأشخاص بالألم بلمس مكان ارتباط الوتر بعظم العقب.يؤدي ثني الكاحل يدويًّا نحو الأعلى خلال الفحص إلى تفاقم الألم عادةً.
علاج اعتِلال المُرتَكَز العَظمي للعرقوب
التَّمطيط والتجبير الليلي واستعمال رافعات العقب
علاج التهاب المَفاصِل الفقريَّة، في حال وجوده
يمكن لممارسةُ التمارين التي تُمطِّطُ عضلات ربلة الساق لمدة 10 دقائق من 2-3 مرَّات يوميًّا أن تفيد الأشخاص المصابين باعتلال المرتكز العظمي للعرقوب.حيث يمكن للشخص أن يُمطِّطَ عضلة ربلة الساق والعرقوب من خلال مواجهة الجدار على طول الذراعين، مع الحفاظ على استقامة الركبتين وثني القدم نحو الأعلى.
ينبغي تحريك القدم والكاحل بنشاط ضمن مجالات الحركة لمدة دقيقة تقريبًا عند النهوض بعد فتراتٍ طويلةٍ من الراحة، وذلك لخفض توتُّر العرقوب عند المشي.
كما يمكن استعمال الجبيرة الليلية لتمطيط الوتر خلال النوم والمساعدة على منع حدوث شدّ شديد في عضلات ربلة الساق.
وتستخدم رافعات العقب مؤقتا لكلا القدمين لتخفيف الألم وتقليل الجهد على الوتر وتصحيح الحركة غير الطَّبيعية للورك أو الظهر في أثناء المشي.
بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اعتلال المرتكز العظمي للعرقوب المرتبط بالتهاب المَفاصِل الفقرية المستبطن، قد يكون من المفيد استعمال مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAID) أو نوع آخر من الأدوية (أحد العوامل البيولوجية مثل مُثبِّط عامل نخر الورم).
قد يأخذ الأطباء في اعتبارهم العلاج بالتنشيط النبضي خارج الجسم (extracorporeal pulse activation therapy, EPAT)، والذي يُعرف أيضًا باسم العلاج بالموجات الصدمية خارج الجسم (extracorporeal shockwave therapy, ESWT) للأشخاص الذين يَصعُبُ علاج اعتلال مُرتكز العظم عندهم؛حيث يستعمل الأطباء عند اختيارهم لهذا العلاج جهازًا لتطبيق موجات ضغط صوتيَّة على العقب.وتُنشِّط موجات الضغط الدورة الدموية، ممَّا قد يساعدُ على الشفاء.