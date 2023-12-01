اعتِلالُ المُرتَكَزِ العَظمي للعرقوب

اعتِلاَلُ المُرتَكَزِ العَظمي للعرقوب Achilles tendon enthesopathy هو شعور بالألم في موضع اتِّصال العرقوب بالجزء الخلفي من عظم العقب.

يشعر المرضى بالألم عادةً في الجزء الخلفي من العقب عندَ المشي.

يشتمل التَّشخيص على فحص الوتر وفي بعض الأحيان التصوير بالأشعة السينية.

قد يُفيد التمطيط والتجبير خلال الليل واستعمال رافعات العقب.

(انظر أيضًا لمحَة عن مشاكل القدم).

يكون سببُ اعتلال المُرتَكز العظمي للعرقوب هو الشَّدُّ المزمن (السحب) للعرقوب من مكان اتِّصاله بعظم العقب.ويزداد الخطر نتيجة تقلُّص أو قِصَر العرقوب النَّاجم عن الكسل وزيادة الوزن أو النَّاجم عن الإفراط في النشاط الرياضي.ويعاني المصابون باعتِلاَلُ المُرتَكَزِ العَظمي للعرقوب من التهاب المَفاصِل في مكان آخر (التهاب المَفاصِل الفقرية) في بعض الأحيان.

يزيد استعمال المضادات الحيويَّة من مجموعة الفلوروكينولونات من خطر الإصابة بالتهاب العرقوب وتمزُّق الوتر، لاسيَّما عندَ الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

تشريح القدم الصورة

يشعر الأشخاص بالألم في الجزء الخلفي من العقب تحت الجزء العلوي من الحذاء عندَ المشي عادةً.

تشخيص اعتِلال المُرتَكَز العَظمي للعرقوب فحص الطبيب يعتمد تشخيصُ اعتِلاَلُ المُرتَكَزِ العَظمي للعرقوب على الفَحص السَّريري للوتر.يجري تأكيد التشخيص عندَ شعور الأشخاص بالألم بلمس مكان ارتباط الوتر بعظم العقب.يؤدي ثني الكاحل يدويًّا نحو الأعلى خلال الفحص إلى تفاقم الألم عادةً.