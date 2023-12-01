الأحذية ذات المقدِّمة العريضة، واللف بشريط أو التجبير، ووسائد إصبع القدم

استعمال أجهزة تقويم العظام لتدبير ألم مشط القدم

يُعالج الأطباء إصبع القدم المطرقيَّة من خلال التأكيد على انتعال أحذية مريحة تكون مقدِّمتها عريضة بشكلٍ كافٍ لتفادي المزيد من تهيُّج إصبع القدم.قد يؤدي لف إصبع القدم بشريط أو تجبيرها إلى التقليل من التشوه بشكلٍ مؤقت.كما تساعد وسائد إصبع القدم على حماية أصابع القدم المتضررة من الاحتكاك بالطبقة العلويَّة من الحذاء.

ويعالَجُ أيّ تقرُّح أو تهيُّج آخر في الجلد.

قد يكون من الضروري إجراء جراحةٍ لتقويم إصبع القدم المطرقيَّة عند فشل العلاجات الأخرى في تخفيف الألم والعجز النَّاجم عن الثبات الشديد لإصبع القدم.

يمكن للأشخاص استخدام أجهزة تقويم (أجهزة توضَع في الحذاء) لتخفيف الألم الناجم عن ألم المشط.