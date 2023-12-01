إصبع القدم المطرقيَّة

إصبع القدم المطرقيَّة Hammer toe هي إصبع القدم التي تنحني بوضعيَّة ثابتة على شكل حرف Z.
يمكن أن يشعر الشخص بالألم عند انتعاله لنوعٍ معيَّن من الأحذية، وكذلك يشعر بعض الأشخاص بالألم في تدويرة القدم.
يعتمد التَّشخيص على فحص القدم، كما يجري فحص المَفاصِل الأخرى.
قد يؤدي استعمال الأحذية العريضة ووسائد أصابع القدم إلى تخفيف التهيُّج، ويمكن أن يؤدي استعمال أجهزة تقويم العظام إلى تخفيف الألم.
(انظر أيضًا لمحَة عن مشاكل القدم).
ومن بين أسباب الإصابة بإصبع القدم المطرقيَّة عادةً اختلالات الأوتار، وطول عظام مشط القدم، وطول عظام أصابع القدم، والارتصاف السَّيء لأسطح مفاصل القدم، والتهاب المَفاصِل الروماتويدي، وانتعال الأحذية غير المناسبة لسنوات.وقد يحدث احتكاكٌ شديدٌ نتيجةً ارتفاع جزءٍ من إصبع القدم بشكلٍ غير طبيعي، ممَّا يؤدي إلى تشكُّل فرط تقرن/مسامير لحم وربما قرحات مفتوحة على الجزء العلوي من إصبع القدم.ومن الشائع إصابة إصبع القدم الثاني بتشوُّه إصبع القدم المطرقيَّة.
يمكن أن يشعر المريض بالألم نتيجة انتعال الأحذية الضيِّقة والرقيقة النعل.يشعر الأشخاص بالألم في تدويرة القدم (ألم مشط القدم) في بعض الأحيان.
ما هو إصبع القدم المطرقيَّة؟
تحدث الإصابة بإصبع القدم المطرقيَّة عادةً في إصبع القدم الثانية أو الثالثة أو الرابعة في بعض الأحيان، حيث تصبح منحنية على شكل حرف Z ولا يمكن تقويمها بسهولة دون جراحة.
تشخيص إصبع القدم المطرقية
فحص الطبيب
يعتمد الأطباء في تشخيص إصبع القدم المطرقيَّة على فحص القدم.كما يقومون بفحص المَفاصِل للتحرِّي عن الالتهاب المَفصِلي.
علاج إصبع القدم المطرقية
الأحذية ذات المقدِّمة العريضة، واللف بشريط أو التجبير، ووسائد إصبع القدم
استعمال أجهزة تقويم العظام لتدبير ألم مشط القدم
يُعالج الأطباء إصبع القدم المطرقيَّة من خلال التأكيد على انتعال أحذية مريحة تكون مقدِّمتها عريضة بشكلٍ كافٍ لتفادي المزيد من تهيُّج إصبع القدم.قد يؤدي لف إصبع القدم بشريط أو تجبيرها إلى التقليل من التشوه بشكلٍ مؤقت.كما تساعد وسائد إصبع القدم على حماية أصابع القدم المتضررة من الاحتكاك بالطبقة العلويَّة من الحذاء.
ويعالَجُ أيّ تقرُّح أو تهيُّج آخر في الجلد.
قد يكون من الضروري إجراء جراحةٍ لتقويم إصبع القدم المطرقيَّة عند فشل العلاجات الأخرى في تخفيف الألم والعجز النَّاجم عن الثبات الشديد لإصبع القدم.
يمكن للأشخاص استخدام أجهزة تقويم (أجهزة توضَع في الحذاء) لتخفيف الألم الناجم عن ألم المشط.