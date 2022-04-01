المفاصِل هيَ مَواصِل junctions بين عظمين أو أكثَر،وبعضها لا يتحرَّك بشكلٍ طبيعيّ، مثل المفاصل بين صُفيحَات الجمجمة،بينما يكون هُناك مجال كبير ومُعقَّد من الحركة لمفاصِل أخرى.

يُحدِّدُ تكوين المفصَل درجةَ واتِّجاه الحركة المُحتَملة؛فعلى سبيل المثال، تسمحُ مفاصل الكتف الكُرَويَّة التصميم ball-and-socket بحركة الذراع للداخل والخارج، بالإضافة إلى الأمام والخلف وإلى الجانبين؛بينما تسمَح المفاصِل الرزِّية hinge في الركبة وأصابع اليَد وأصابع القدَم بالانحناء (الثني) والتمديد فقط.

مفصل الكتف فيديو

تُؤمِّنُ مُكَوِّنات المفاصل الثباتَ، وتُقلِّلُ من خطر الضرر النَّاجم عن الاستخدَام المُستمرّ.في المفصل ، تُغطى نهايات العظام بالغضروف.الغضروفُ هُو نسيجٍ واقٍ وأملس وصلب ومرن يتكوَّن من الكولاجين والماء والبروتيوغليكانات، وهو يُقلِّلُ من الاحتكاكِ عند حركة المفاصِل.(الكولاجين هُو نسيج ليفيّ قاسي، بينما البروتيوغليكانات هي موادّ تُساعِد على مرونة الغضروف).

كما تحتوي المفاصل أيضًا على بِطانة (النَّسيج الزَّليليّ) تعزلها عن محفظة المفصل.تُنتِجُ الخلايا في النسيج الزليلي كميةً صغيرةً من سائلٍ رائقٍ (السائل الزليلي)، وهو يُغذِّي الغضروف ويُساعد أيضًا على التقليل من الاحتكاك خلال تيسير الحركة.