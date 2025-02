النخر العظمي في الفك المرتبط بالأدوية (MRONJ)

النخر العظمي في الفك المرتبط بالأدوية في الفك (MRONJ) هو حالة نادرة وقد تكون منهكة للغاية وتنطوي على انكشاف عظم الفكين.

يحدث النخر العظمي في الفك المرتبط بالأدوية لدى بعض الأشخاص الذين تناولوا أو يتناولون جرعات عالية من أدوية البايفوسفونيت عن طريق الوريد أو عقار دينوسوماب، خاصة إذا كانوا مصابين بالسرطان أو خضعوا لعمل جراحي في الفم.

قد يحدث النخر العظمي في الفك المرتبط بالأدوية بعد قلع سن، أو الإصابة، أو العلاج الإشعاعي، أو بدون سبب واضح.

ويُفضَّلُ أن يقوم بالمعالجة جرَّاح فم خبير.

وللمساعدة على الوقاية من النخر العظمي في الفك المرتبط بالأدوية، ينبغي إجراءُ أي جراحة فمويَّة ضروريَّة قبل أن يبدأ الشخصُ باستعمال أدوية البيفوسفونات.

عادةً ما يكون "تنخر العظم في الفك osteonecrosis of the jaw، ويُشار له اختصارًا ONJ، "مرتبطًا بالأدوية"، ويحدث بشكل رئيسي عند الأشخاص الذين سبق لهم استخدام البيسفوسفونات أو دينوسوماب؛ لذلك، عندما يتعلق الأمر بالأدوية، يُطلق على نخر العظم في الفك اسم نخر العظم في الفك المرتبط بالأدوية medication-related osteonecrosis of the jaw، ويشار له اختصارًا MRONJ.البيسفوسفونات ودينوسوماب هي أدوية تحد من خسارة الكثافة العظمية عند الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل هشاشة العظام وسرطان العظام.يكون معظمُ الأشخاص المصابين بالنخر العظمي في الفك المرتبط بالأدوية قد عولجوا من السرطان بجرعات عالية من البيسفوسفونات عن طريق الوريد.في حالاتٍ نادرةٍ جدًّا، لوحظت الإصابة بالنخر العظمي في الفك المرتبط بالأدوية عند النساء اللواتي يستعملن البيسفوسفونات عن طريق الفم بسبب هشاشة العظام الناجمة عن انقطاع الطمث.يمكن أن للأشخاص غير المصابين بالسرطان أو الذين لم يأخذوا البيسفوسفونات أو دينوسوماب أن يُصابوا بالنخر العظمي في الفك، ولكنه أمر نادر الحدوث.

قد يحدث النخر العظمي في الفك المرتبط بالأدوية في أي وقت أو بعد قلع الأسنان أو التَّعرُّض لرض.(يمكن للمُعالجة الشعاعيَّة للرأس والرقبة أن تتسبَّبَ في حدوث اضطرابٍ مشابه يٍُسمَّى نخر عظمي إشعاعي المنشأ).في بعض الأحيان، تُشخص العدوى العظمية (التهاب العظم والنقي) في الفكّ بشكل خطأً على أنَّها نخر عظمي في الفك مرتبط بالأدوية.

يكون خطر الإصابة بالنخر العظمي في الفك المرتبط بالأدوية منخفضًا جدًا عند الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام ويتناولون البيسفوسفونات عن طريق الفم.ينبغي على الأشخاص الاستمرار في استخدام البسفوسفونات التي يتم تناولها عن طريق الفم على النحو الموصوف.إلَّا أنَّه يجب إجراء الجراحة الضروريَّةٍ في الفم قبلَ البدء في استعمال أدوية البيفوسفونات إن أمكن ذلك.كما ينبغي أن يستمرَّ المرضى في الاهتمام بنظافة الفم جيِّدًا خلال فترة استعمالها.

أعراض النخر العظمي في الفك المرتبط بالأدوية يكون النخرُ العظمي في الفك المرتبط بالأدوية مؤلمًا عادةً، وقد يجري تصريف القيح من الفم أو منطقة الفك.ولكن لا يُعاني بعضُ الأشخاص من أيَّ أعراض.

تشخيص النخر العظمي في الفك المرتبط بالأدوية ينبغي تقييم الحالة من قِبل طبيب الأسنان أو طبيب جراحة الفم أو الطبيب البشري تُشخَّص الإصابة بالنخر العظمي في الفك المرتبط بالأدوية عند تقييم حالة الشخص من قِبل طبيب الأسنان أو طبيب جراحة الفم، أو الطبيب البشري في بعض الأحيان.