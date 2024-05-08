مُتلازمة دو كُورفان De Quervain syndrome هي تورُّم والتهاب الأوتار أو أغماد الأوتار التي تُحرك الإبهام إلى الخارج،
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات اليد).
في الماضي، كانت مُتلازمة دو كُورفان غالبًا ما تُعزى إلى الاستخدام المتكرر للمعصم، وذلك استنادًا إلى الأدلة الرصدية.ولكن، من المرجَّح أن يكون السبب ناجمًا عن عوامل متعددة، بما في ذلك الإفراط في استخدام المعصم، والتأثيرات الهرمونية، والاستعداد الجيني، وحالات أخرى.
أعراض علاج تقفع دوبويتران
ينطوي العَرَضُ الرئيسي لمُتلازمة دو كُورفان على ألمٍ موجِع في جانب الإبهام من المعصم وفي قاعدة الإبهام، وقد يتفاقم هذا الألم مع الحركة؛كما يحدث إيلام في المنطقة عندَ قاعدة الإبهام بالقرب من المعصم.
تشخيص تقفع دوبويتران
فحص الطبيب
يُشخِّص الأطباءُ مُتلازمة دو كُورفان عندَ اكتشاف إيلام فوق الوترين على جانب الإبهام من المعصم، ويترافق هذا الإيلام مع تورم عادةً.للتحرّي عن الإيلام، يطلبُ الأطباءُ من الأشخاص ثني إصبع الإبهام باتجاه راحة اليد ولفّ أصابعهم فوق الإبهام؛ثم يقوم الأشخاص بثني المعصم بعيدًا عن الإبهام.من المرجَّح وجود إصابة بمُتلازمة دو كُورفان إذا سبَّبت هذه الحركة ألمًا في نفس الجانب من المعصم والإبهام.
علاج تقفع دوبويتران
حقنة تحتوي على ستيرويد قشريّ
جبيرة الإبهام
الجراحة أحيانًا
ينبغي تجنّبُ الحركات التي تُسبب الألم عند المصابين بمتلازمة دي كورفان،وقد تكون الراحة والمغاطس الدافئة واستعمال مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية مفيدةً للأشخاص الذين لديهم أعراض خفيفة؛
وبالنسبة إلى المرضى الذين لديهم أعراضٍ أكثر شدّة، فعادةً ما يشعرون بتحسُّنٍ بعد المُعالَجة بحقنةٍ تحتوي على ستيرويد قشريّ وجبيرة الإبهام.ولكن تحتاج الحالة في بعض الأحيان إلى استعمال حقنةٍ أو اثنتين إضافيتين خلال فترة فاصلة من عدَّة أسابيع.
إذا لم تُساعد هذه الطرائق على تخفيف شدَّة الأعراض، فقد يحتاج الأشخاص إلى جراحة لتحرير الوتر.