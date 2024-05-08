مُتلازمة دو كُورفان

حقنة تحتوي على ستيرويد قشريّ

جبيرة الإبهام

الجراحة أحيانًا

ينبغي تجنّبُ الحركات التي تُسبب الألم عند المصابين بمتلازمة دي كورفان،وقد تكون الراحة والمغاطس الدافئة واستعمال مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية مفيدةً للأشخاص الذين لديهم أعراض خفيفة؛

وبالنسبة إلى المرضى الذين لديهم أعراضٍ أكثر شدّة، فعادةً ما يشعرون بتحسُّنٍ بعد المُعالَجة بحقنةٍ تحتوي على ستيرويد قشريّ وجبيرة الإبهام.ولكن تحتاج الحالة في بعض الأحيان إلى استعمال حقنةٍ أو اثنتين إضافيتين خلال فترة فاصلة من عدَّة أسابيع.

إذا لم تُساعد هذه الطرائق على تخفيف شدَّة الأعراض، فقد يحتاج الأشخاص إلى جراحة لتحرير الوتر.