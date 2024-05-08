العُقد ganglia هي تورُّمات تحدُث فوق المَفاصِل أو على أغطية الأوتار في اليدين والمعصمين، وتحتوي على سائل يُشبهُ الهلام؛

ولا يُعرف السَّبب في تشكُّل هذه العُقد،

وهي لا تُسبّب أعراضًا عادةً.

يضع الأطباءُ التَّشخيص استنادًا إلى الفحص،

وإذا كانت العُقد تسبب أعراضاً، يَجرِي بزل السَّائِل باستخدام إبرة أو يجري استئصال العقدة جراحيًّا.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات اليد).

تظهر العُقد عادةً بشكلٍ تلقائي عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 50 عامًا؛وهي تُصيب النساء أكثر من الرجال بثلاث مرات غالباً.تحدُث العقدُ في الجزء الخلفي من المعصم عادةً،كما تحدُث في الجزء الأمامي من الرسغ في راحة اليد عند قاعدة الإصبع, وعلى ظهر الإصبع على بعد بضعة ميليمترات خلف الجُلَيدَة cuticle (طبقة الجلد الرقيق عند قاعدة الظفر) (حيث تسمّى أيضًا الكيسات المخاطية).

الكيسة العقدية الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

لا يُعرف سببُ تشكُّل العُقد على المعصم، على الرغم من أنَّها قد ترتبط بإصابةٍ سابقةٍ.ترتبط العُقد على ظهر الإصبع عادةً بالتهاب المفصل الأخير من الإصبع،ولكن، في معظم الحالات، لا يعني وجود كيسة عقدية أنَّ التهاب المَفاصِل سيحدث.

أعراض العُقد العُقدُ هي تورّمات مستديرة أو بيضوية قاسية وملساء تتشكَّل تحت سطح الجلد؛تحتوي على سائل رائقٍ يُشبهُ الهُلام ويكون لزجًا عادةً؛وهي غير مؤلمة عادةً، ولكنها تُسبّب الإزعاجَ في بعض الأحيان.

تشخيص العُقد يستطيع الطبيبُ وضع تشخيص العُقَد بسهولة من خلال فحص اليد.