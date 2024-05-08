العُقد ganglia هي تورُّمات تحدُث فوق المَفاصِل أو على أغطية الأوتار في اليدين والمعصمين، وتحتوي على سائل يُشبهُ الهلام؛
ولا يُعرف السَّبب في تشكُّل هذه العُقد،
وهي لا تُسبّب أعراضًا عادةً.
يضع الأطباءُ التَّشخيص استنادًا إلى الفحص،
وإذا كانت العُقد تسبب أعراضاً، يَجرِي بزل السَّائِل باستخدام إبرة أو يجري استئصال العقدة جراحيًّا.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات اليد).
تظهر العُقد عادةً بشكلٍ تلقائي عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 50 عامًا؛وهي تُصيب النساء أكثر من الرجال بثلاث مرات غالباً.تحدُث العقدُ في الجزء الخلفي من المعصم عادةً،كما تحدُث في الجزء الأمامي من الرسغ في راحة اليد عند قاعدة الإصبع, وعلى ظهر الإصبع على بعد بضعة ميليمترات خلف الجُلَيدَة cuticle (طبقة الجلد الرقيق عند قاعدة الظفر) (حيث تسمّى أيضًا الكيسات المخاطية).
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
لا يُعرف سببُ تشكُّل العُقد على المعصم، على الرغم من أنَّها قد ترتبط بإصابةٍ سابقةٍ.ترتبط العُقد على ظهر الإصبع عادةً بالتهاب المفصل الأخير من الإصبع،ولكن، في معظم الحالات، لا يعني وجود كيسة عقدية أنَّ التهاب المَفاصِل سيحدث.
أعراض العُقد
العُقدُ هي تورّمات مستديرة أو بيضوية قاسية وملساء تتشكَّل تحت سطح الجلد؛تحتوي على سائل رائقٍ يُشبهُ الهُلام ويكون لزجًا عادةً؛وهي غير مؤلمة عادةً، ولكنها تُسبّب الإزعاجَ في بعض الأحيان.
تشخيص العُقد
يستطيع الطبيبُ وضع تشخيص العُقَد بسهولة من خلال فحص اليد.
علاج العُقد
سحب السائل باستعمال إبرة
الاستئصال الجراحي
تختفي معظمُ العُقد من دون مُعالجة، لذلك قد تكون المعالجة غيرَ ضروريَّةً؛ولكن، إذا كانت العُقدُ ذات مظهر بشع أو تُسبب الإزعاج أو استمرت في الزيادة في الحجم، يستطيع الطبيب سحب السَّائِل هلاميّ الشكل الموجود بداخلها عن طريق إبرة ومحقنة (عملية تسمَّى الشفط)،والشفط فعّال عند نَحو 50% من الأشخاص.يجري حقن ستيرويد قشري بعدَ ذلك في بعض الأحيان لتخفيف شدَّة الانزعاج بشكلٍ أكبر.
ينبغي على المرضى عدم إزالة العقدة عن طريق وضع يدهم على سطح ثابت (مثل طاولة) وضرب العقدة بكتاب كبير أو بجسمٍ صلبٍ آخر،قد تتسبَّب هذه الطريقة في حدوث إصابة ولا يمكن الاعتماد عليها.
بالنسبة إلى حَوالى 40 إلى 70% من الأشخاص، يكون الاستئصال الجراحي ضروريًا؛وبعدَ الاستئصال الجراحي، تعود العقد من جديد عند نَحو 5 إلى 15% من الأشخاص.