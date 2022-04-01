الدَّاحِس الهربسيّ

الداحسُ الهربسي herpetic whitlow هُوَ عدوى فيروسية في الأنامل؛
(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن اضطرابات اليد).
قد يُسبِّبُ فيروس الهربس البسيط (يُشبه الفيروس الذي يُسبب بثرات الحمَّى) عدوى شديدة ومؤلمة في الجلد.يدخل الفيروس من خلال شقٍّ في الجلد،وتكون الأنامل مؤلمةً ومتورمةً، ولكنَّها ليست صلبة كما هي الحال في العدوى الجرثوميَّة للأنامل (الدَّاحس felon).تظهر بثرات صغيرة مليئة بالسائل (حويصلات) على الأصابع، ولكن بعد يومين أو ثلاثة أيام فقط من بداية الألم أحيانًا.
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يعتمد الأطبَّاء عندَ وضع تشخيص الدَّاحس الهربسي على وجود البثرات وغياب الصلابة.قد يجري الخلط بين الداحِسّ الهربسيّ والداحس أو أيِّ عدوى فيروسيَّة أُخرى في اليد.
علاج الداحس الهربسيّ
الأدوية المُضادَّة للفيروسات
يزول الاضطراب في نهاية المطاف من دون معالجة، ولكنَّه قد يعود من جديد.يمكن أن تُساعد الأدوية المضادة للفيروسات التي يجري تطبيقها على الجلد مباشرةً (موضعيًاً) على تقصير مدة النوبة الأولى.وقد تُساعد الأدوية التي تُستَعملُ عبر الفم (مثل أسيكلوفير acyclovir) لفترةٍ طويلةٍ على الوقاية من حدوث المزيد من النوبات عند الذين تعرضوا في السابق إلى نوبات مُتكرِّرة.ينبغي على الأشخاص تغطية البثور المفتوحة أو التي ينزّ منها السائل، وذلك لمنع انتشار العدوى لأشخاصٍ آخرين.لا تحتاج هذه العدوى إلى الجراحة.