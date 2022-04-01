الداحسُ الهربسي herpetic whitlow هُوَ عدوى فيروسية في الأنامل؛

(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن اضطرابات اليد).

قد يُسبِّبُ فيروس الهربس البسيط (يُشبه الفيروس الذي يُسبب بثرات الحمَّى) عدوى شديدة ومؤلمة في الجلد.يدخل الفيروس من خلال شقٍّ في الجلد،وتكون الأنامل مؤلمةً ومتورمةً، ولكنَّها ليست صلبة كما هي الحال في العدوى الجرثوميَّة للأنامل (الدَّاحس felon).تظهر بثرات صغيرة مليئة بالسائل (حويصلات) على الأصابع، ولكن بعد يومين أو ثلاثة أيام فقط من بداية الألم أحيانًا.

الدَّاحِس الهربسيّ الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

يعتمد الأطبَّاء عندَ وضع تشخيص الدَّاحس الهربسي على وجود البثرات وغياب الصلابة.قد يجري الخلط بين الداحِسّ الهربسيّ والداحس أو أيِّ عدوى فيروسيَّة أُخرى في اليد.