الدَّاحِس حسب Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania David R. Steinberg , MD , تمت مراجعته شوّال 1445

الداحِس felon هُوَ عدوى في النسيج الرخو (اللبّ) للأنامل، وهي تنجم عن جرثومة عادةً.

يمكن أن يؤدّي الداحِسُ إلى ظهور جيب من القيح (خُراج) داخل الأنمُلة، مَّما يسبب ضغطًا على النسج المجاورة وموتها.تُصبح الأناملُ شديدة الدِّفء ومتورِّمة وقاسية مع ألمٍ شديدٍ نابض. الدَّاحِس الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها David R .Steinberg، MD. يُشخِّصُ الطبيبُ الداحسَ استنادًا إلى تفحُّصِ الإصبع المُصابة. (انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات اليد). علاج الداحس تصريف القيح

المضادَّات الحيويَّة إذا لم تجرِ مُعالجة الداحس على الفور، فقد يُصاب العظم أو المفصل أو الأوتار تحت موضع الدَّاحس بالعدوى.تنطوي مُعالجة الداحس على التصريف الفوري للقيح،ويقوم الأطباءُ بتصريف القيح من خلال شِقٍّ جراحي،وتُستعملُ مُضادَّات حيوية عبر الفم.