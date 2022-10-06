تُصبح أذنٌ واحدة أو كلتا الأذنين (ولكن ليس شَحمَة الأُذُن فقط) حمراء ومتورِّمة وشديدة الإيلام عادةً.في الوقت نفسه أو في وقت لاحق، يمكن أن يُصابَ الشخصُ بالالتهاب المَفصِلي (التهاب المَفاصِل)، والذي قد يكون خفيفًا أو شديدًا.يمكن أن يُصابَ الغضروف في أيِّ مفصل، وقد يلتهب الغضروف الذي يربط الأضلاع بعظمة القص.كما يُعدُّ الغضروفُ الموجود في الأنف موضعًا شائعًا لحدوث الالتهاب؛حيثُ قد يُصبح الأنف مؤلمًا عند لمسه، ويمكن أن ينخمص الغضروف.

التهاب الغضاريف الناكس (في الأذن) الصورة © Springer Science+Business Media

تشتمل المواضعُ المُصابة الأخرى على العينين، ممَّا يؤدي إلى حدوث التهاب.وفي حالاتٍ نادرة، يمكن أن يظهر ثقبٌ في القرنية (انثقاب perforation)، ممَّا يؤدي إلى الإصابة بالعمى.يمكن أن تحدثَ إصابةٌ في الحنجرة أو الرُّغامى أو المسالك الهوائية للرئتين، مما يؤدي إلى حدوث بحة في الصوت وسعال غير مُنتج وضيق في النَّفَس وشعور بالألم عندَ اللمس فوق بروز الحنجرة.وفي حالاتٍ أقل، يمكن للالتهاب أن يشملَ القلب، ممَّا يؤدّي إلى نفخات من القلب، وأحيانًا إلى فشل القلب.تحدث إصابةٌ في الكلى في حالاتٍ نادرة.

تستمرّ نوباتُ الالتهاب والألم بضعةَ أسابيع، ثم تختفي، ثم تُعاود الظهور على مدى عدّة سنوات.وفي النهاية، يمكن أن يتضرَّر الغضروف الدَّاعم، ممَّا يُسبب ليونةً في الأذنين وحدوث أَنفٍ سَرجِيّ مائل وتجوُّف في الجزء السفلي من الصدر (صَدر مُقَعَّر pectus excavatum).قد يُصابُ العصبُ في الأذن الدَّاخلية، مؤدِّيًا إلى حدوث مشاكل لاحقة في التوازن والسمع، وتحدث في النهاية مشاكل في الرؤية.

يمكن أن يتوفَّى المُصابون بهذا الاضطراب إذا انخمص الغضروف في المسالك الهوائية، ممَّا يُسبِّبُ توقُّف جريان الهواء، أو إذا تَعَرَّض القلب والأوعية الدَّمويَّة عندهم لأضرارٍٍ شديدة.