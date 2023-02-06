تَيبُّس المَفاصِل

تصلّب أو تيبّس المفصل هو الشعور بأن حركة المفصل محدودة أو صعبة.

لا ينجم المفصل الذي يبدو متصلبًا عن الضَّعف أو الممانعة لتحريك المَفصِل بسبب الألم.

يستطيع بعض المُصابين بالتَّيبُّس تحريك المَفصِل ضمن مجال حركته الكامل، ولكنَّ هذه الحركة قد تحتاج إلى قوة زائدة.

ينجم تيبُّس المَفاصِل عادةً عن حدوث التهاب أو أنَّه يتفاقم فورَ الاستيقاظ أو بعد استمرار الراحة أو عدم الحركة لمدَّةٍ طويلة.من الشائع حدوثُ التَّيبُّس بالتَّزامن مع التهاب المَفاصِل.يحدث التَّيبُّسُ الصباحي عادةً في التهاب المَفاصِل الروماتويدي وأنواع أخرى من التِهاب المَفصِلِ الالتِهابِي، ويتراجع تدريجيًا مع القيام بالنشاط بعد ساعةٍ أو أكثر.لا يكون التَّيبُّسُ الذي يتفاقم خلال اليوم ناجمًا عن الالتهاب عادةً.

يمكن للأطباء في بعض الأحيان تشخيص سبب التَّيبُّس من الأعراض الأخرى للشخص ونتائج الفحص السَّريري.على سبيل المثال، يمكن أن تُصيبَ أنواعٌ مختلفة من التهاب المَفاصِل مفاصلَ مختلفة.كما يمكن لمدَّة استمرار التَّيبُّس أن تكون دليلًا؛فمثلًا، إذا استمرَّ التَّيبُّس أقل من 15 دقيقة، فمن المحتمل ألَّا يكون المَفصِل ملتهبًا.يجري فحص الشخص للتأكد من أنَّ المشكلة ليست بسبب الألم عند الحركة أو الضَّعف.يفحص الأطباء العضلات والمَفاصِل للتَّأكُّد من أنَّ المشكلة ليست صَمَلًا عَضَلِيًّا كما يحدث في داء باركنسون أو شُنَاجًا عضليًا (فَرط التوَتُّر التشَنُّجِي) يحدث في السَّكتات الدِّماغيَّة واضطرابات الحبل الشوكي.وبما أنّ التهاب المَفاصِل الالتهابي هو سبب تيبُّس المَفاصِل غالبًا، فقد تُجرى فحوصٌ دمويَّة (مثلًا، للتَّحرِّي عن مستويات العامِلُ الرُّوماتويديّ) والأشعة السينية أو التصوير بتخطيط الصَّدى.

يجري تدبير التَّيبُّس من خلال معالجة السبب الذي أدَّى إلى حدوثه.قد يُساعد التمطيط والعلاج الفيزيائي والاستحمام الساخن بعد الاستيقاظ على تخفيف شدَّة التَّيبُّس وتحسين القدرة على القيام بالنشاطات.