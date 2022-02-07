لمحة عامة عن نقل الدَّم

نقلُ الدَّم هو نقلٌ للدم أو أحد مكوِّناته من شخص سليم (متبرِّع) إلى شخص شخص (متلقٍّ).ويهدف ذلك إلى زيادة قدرة الدم على حمل الأكسجين، واستعادة مقداره في الجسم (حجم الدم)، وتَصحيح مشاكِل التخثُّر.

في الولايات المتَّحدة، يجري نقلُ الدَّم بمعدَّل 21 مليون مرَّة في السنة تقريبًا؛يشتمل متلقّو الدم على ما يلي:

الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة

الأشخاص الذين يخضعون لعملية جراحية

المرضى الذين يتلقون علاجًا للسرطان (مثل ابيضاض الدم leukemia)

الأشخاص الذين يتلقون علاجًا لأمراض أخرى (مثل أمراض الدم: فقر الدم المنجلي sickle cell disease والثلاسيمية))

في الولايات المتحدة الأميركية تقوم هيئة الغذاء والدواء الأمريكيَّة بتنظيمٍ صارم لجمع وتخزين ونقل الدم ومكوِّناته؛وقد جرى تطويرُ هذه التشريعات لحماية كلٍّ من المتبرِّع والمتلقِّي.وتؤيِّد عدةُ ولاياتٍ أمريكيَّة وسلطات صحِّية محلِّية وضعَ معايير إضافية حولَ ذلك، بالإضافة إلى منظَّماتٍ أخرى مثل الصليب الأحمر الأمريكيّ (انظر متطلبات الأهلية Eligibility Requirements) والرابطة الأمريكيَّة لبنوك الدم.وبسبب هذه التشريعات، يعدُّ إعطاءُ الدم وتَلقِّيه آمنًا جدًّا.

ولكن، لا يزال نقلُ الدم يحمل أخطارًا على المتلقِّي، مثل التفاعلات التحسُّسية والحمَّى والنوافض والعدوى الجرثوميَّة والفيروسيَّة.ومع أنَّ احتمالَ الإصابة بالإيدز أو التهاب الكبد أو حالات العدوى الأخرى من الدم المنقول مُستبعَدٌ، لكنَّ الأطبَّاءَ يدركون جيِّدًا هذه الأخطارَ، ولا يطلبون نقلَ الدم إلاَّ عندَ عدم وجود بديل.وقبلَ طلب نقل الدم (إلاَّ في حالات الطوارئ)، يشرح الأطبَّاءُ مخاطرَ ذلك للأشخاص، ويطلبون منهم التوقيعَ على وثيقة تُثبِت أنَّهم يدركون المخاطرَ ويوافقون على نقل الدم (موافقة مستنيرة informed consent).

وفي حالاتٍ نادرة، قد تظهر لدى بعض المتبرِّعين أيضًا آثار جانبية بعد التبرُّع، بما في ذلك الدوخة، وانخفاض ضغط الدَّم، والغثيان، والوخز/التنميل أو التكدم في موضع إدخال الإبرة عندَ سحب الدَّم.

نَقل الدَّم الصورة

تحديدُ زمرة أو فصيلة الدَّم (تنميط الدم) هناك أنواع أو زُمَر مختلفة من الدم لدى الأفراد،ويجري تحديدُ النوع من خلال وجود أو غياب بعض المستضدَّات (الجزيئات السكرية أو البروتينية المعقّدة التي يمكن أن تحرّض الاستجابة المناعية) عل ىسطح الكريَّات الحمر.تشتمل مستضداتُ كريات الدم على مستضدات الزمر الدموية A و B و عامل Rh. الزمر الأربعة الرئيسيَّة للدم هي A و B و AB و O (التوزع في التعداد العام للسكان) A: يوجد المستضدّ A (وليس B).(40٪)

B: يوجد المستضدّ B (وليس A).(10٪)

AB: يوجد المستضدّان A و B.(5٪)

O: لا يوجد لا المستضدّ A ولا المستضدّ B.(45٪) كما قد يكون الدمُ إيجابيَّ العامل الريصيّ (يوجد العامل الريصيّ Rh factor على سطح كريَّات الدم الحمراء عند 85٪ من الناس) أو سلبي العامل الريصيّ (يكون العاملُ الريصيّ غائبًا عند 15٪ من الناس). في الحالة الطبيعيَّة، إذا كان الشخصُ يفتقر إلى المستضدّ A أو B، فهو يمتلك أضدادًا طبيعيَّة مضادَّة للمستضدِّ أو المستضدَّات التي لا توجد عِندَه؛فعلى سبيل المثال، الأشخاصُ من ذوي الزمرة الدمويَّة A يكون لديهم ضدّ مضاد للمستضدّ B عادةً؛ بينما الأشخاصُ من ذوي الزمرة الدمويَّة O (الذي ليس لديهم لا المستضدَّات A ولا B) يكون لديهم أضدادٌ مضادَّة لكلٍّ من A و B عادةً.وبالإضافة إلى المستضدَّات A و B، هناك عدَّةُ مستضدَّات أخرى للزمر الدمويَّة توجد على الكريَّات الحمر أيضًا؛ولكنَّ هؤلاء الأشخاصَ ليس لديهم أضداد طبيعيَّة لهذه المستضدَّات،ولا تظهر هذه الأضدادُ إلاَّ إذا تعرَّضوا لتلك المستضدَّات عن طريق نقل الدم. تعدُّ بعضُ أنواع الدم أكثرَ شيوعًا من بعضها الآخر؛ففي الولايات المتَّحدة، أكثر زمرة دموية شيوعًا في البيض هي O إيجابي (37 في المائة) والزمرة A إيجابي (33 في المائة)، ويأتي بعدَه الدمُ من الزمرة B إيجابي (9 في المائة)، ثمَّ O سلبي (8 في المائة)، ثمَّ A سلبي (7 في المائة)، ثمَّ AB إيجابي (3 في المائة)، ثمَّ B سلبي (2 في المائة)، ثمَّ AB سلبي (1 في المائة). زمرُ الدم المتوافقة