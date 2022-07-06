ينجم فقرُ الدَّم بعوز الحديد iron deficiency anemia عن نقص أو نضوب مخازن الحديد، والتي تعدُّ ضروريةً لإنتاج كريَّات الدَّم الحمر.

يعدُّ النزفُ المفرط السببَ الأكثر شيوعًا.

قد يشعر المريضُ بالضعف وضيق التنفُّس، ويبدو شاحبًا.

يمكن أن تكشفَ الاختباراتُ الدمويَّة نقص مستويات الحديد.

ُتُستَعمَل مستحضراتُ الحديد لاستعادة مستوياته الطبيعيَّة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن فقر الدَّم).

يحدث فقرُ الدَّم بعوز الحديد ببطء عادةً، لأنَّه قد يستغرق نضوبُ مخازن الحديد من الجسم عدَّةَ أشهر.وعندما تُستهلَك مخازنُ الحديد أو تنقص، يبدأ نقي العظم بالتقليل من إنتاج الكريَّات الحمر شيئًا فشيئًا.وعندما تنضب هذه المخازنُ، لا تكون الكريَّات الحمر أقلَّ عددًا فقط، بل وأصغر حجمًا من الطبيعي أيضًا.

عوزُ الحديد هو أحدُ الأسباب الأكثر شيوعًا لفقر الدم، كما أنَّ فقدانَ الدَّم هو السببُ الأكثر شيوعًا لعوز الحديد في البالغين.ويشير عوزُ الحديد لدى الرِّجال والنساء بعد سنِّ اليأس إلى نزف في القناة الهضميَّة عادةً.أمَّا في النساء قبلَ سنِّ اليأس، فيعدُّ النزفُ الطمثي السببَ الأكثر شيوعًا لعوز الحديد.كما قد ينجم عوزَ الحديد أيضًا عن النقص الشديد للحديد في النظام الغذائي في الوقت الذي تستدعي الحاجة لكميات كبيرة منه، كما هي الحال عندَ الرضَّع، والأطفال الصغار، والمراهِقات، والنساء الحوامل.انخفاض امتصاص الحديد في الجهاز الهضمي سوء الامتصاص، الذي قد ينجم عن مجموعة متنوعة من الاضطرابات، ويُعد الدَّاء البطني الأكثر شُيُوعًا بينها.

هل تعلم...

أعراض فقرُ الدَّم بعوز الحديد تميلُ أعراضُ فقر الدَّم بعوز الحديد إلى أن تظهرَ تدريجيًا، وهي تشبه الأَعرَاضَ الناجمة عن الأنواع الأخرى من فقر الدم، مثل التعب والضعف والشحوب.ويكون لدى الكثير من المصابين بعوزالحديد الشديد ما يُدعى شهوة الغَرائب.حيث يكون لديهم اشتهاءٌ لتناول شيء ما، لاسيَّما الثلج، لكنَّهم يشتهون في بعض الأحيان مواد غير طعامية، مثل التراب أو الطين أوالطبشور.

تشخيص فقرُ الدَّم بعوز الحديد الاختبارات الدموية عندما تُبدِي الاختباراتُ الدمويَّة أنَّ الشخصَ مصابٌ بفقر الدَّم، غالبًا ما تُجرى اختباراتٌ لعوز الحديد.وفي هذه الحالة، تميل الكريَّاتُ الحمر إلى أن تكونَ صغيرةً وشاحبة.ويجري قياسُ المستويات الدمويَّة للحديد والترانسفيرين transferrin (البروتين الذي يحمل الحديدَ عندما لا يكون داخلَ الكريَّات الحمر) ومقارنتها. اختبار مختبري الفيريتين اختبار مختبري اختبارات الحديد ويعدُّ قياسُ المستوى الدموي للفِرِّيتين ferritin (وهو بروتين يخزِّن الحديد) أدقَّ اختبار لعوز الحديد؛حيث يشير المستوى المنخفض للفِرِّيتين إلى عوز الحديد.ولكن، في بعض الأحيان، تكون مستوياتُ الفِرِّيتين مضلِّلةً، لأنَّها يمكن أن ترتفعَ بشكلٍ كاذب (وبذلك تبدو طبيعية) بسبب الضرر الكبدي أو الالتهاب أو العدوى أو السرطان.