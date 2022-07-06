اضطرابات الهيموغلوبين C، و S-C، و E

يحدث داء الهيموغلوبين C عندَ الأشخاص من أصول أفريقية أو أمريكية سوداء.حيث توجد نسخةٌ واحدة من الجين المسبِّب لهذا الداء في 2 إلى 3 بالمائة من الأشخاص من أصول أفريقية أو أصول أمريكية سوداء في الولايات المتَّحدة.ولكن، يجب أن يَرِثَ الأشخاص نسختين من الجين الشاذّ لظهور المرض لديهم.

ولكنَّ الأَعرَاضَ قليلة بشكلٍ عام؛ويَتفاوَت فقرُ الدَّم في شدَّته.قد يحدث لدى المصابين بهذا المرض، لاسيَّما الأطفال، ألمٌ بطنيّ ومفصليّ وضخامة في الطحال ويرقان خفيف، لكن لا تظهر لديهم نوباتٌ شديدة، مثلما يحصل في داء الخليَّة المنجليَّة.

تعدُّ حصياتُ المرارة مضاعفةً شائعةً لداء الهيموغلوبين C.