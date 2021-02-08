مكوِّنات أو عناصر الدم

تكون كريَّاتُ الدم البيض leukocytes أقلَّ عددًا من كريَّاتِ الدم الحمر، بنسبة كريَّة بيضاء واحدة تقريبًا لكلّ 600-700 كريَّة حمراء.وتعدُّ كريَّاتُ الدم البيض مسؤولةً بشكلٍ رئيسي عن الدفاع عن الجسم ضدَّ العدوى.وهناك خمسة أنواع رئيسيَّة لكريَّات الدم البيض.

تساعد العدلات (كريَّات الدم البيض المعتدلة)، وهي النوعُ الأكثر عددًا، على حماية الجسم من العدوى من خلال قتل وابتلاع الجراثيم والفطريَّات، وابتلاع الحطام الغريب.

تتكوَّن اللمفاويَّات من ثلاثة أنواع رئيسيَّة: الخلايا التائيَّة (اللمفاويات التائية)، والخلايا الفاتكة الطبيعيَّة، وكلا النوعين يساعد على الوقاية من حالات العدوى الفيروسيَّة، ويمكن أن يكتشِفا ويخرِّبا بعضَ الخلايا السَّرطانية، والخلايا البائيَّة (اللمفاويَّات البائيَّة) التي تتخلَّق إلى خلايا مُنتِجة للأضداد.

تبتلع الوَحيدات الخلايا الميتة أو المتضرِّرة، وتساعد على مواجهة العديد من الكائنات الحيَّة المسبِّبة للعدوى.

تقتل اليُوزينيَّات أو الحَمِضات الطفيليَّات،وتخرِّب الخلايا السرطانيَّة، وتسهم في الاستجابات التحسُّسية.

كما تُسهِم القَعِداتُ في الاستجابات التحسُّسية.

تجري بعضُ كريَّات الدم البيض بانسيابيَّة من خلال تيَّار الدم، لكنَّ العديدَ منها يلتصق بجدران الأوعية الدمويَّة أو حتى تخترقها لتدخلَ إلى النسج الأخرى.وعندما تصل كريَّاتُ الدم البيض إلى موضع العدوى أو أيِّ موضع متضرِّر آخر، فهي تُطلِق موادَّ تجذب المزيدَ من الكريَّات البيض.تعمل كريَّاتُ الدم البيض مثل الجيش، فهي موزَّعةٌ على كامل الجسم، لكنَّها جاهزة في أي لحظة، حيث تنتظر الإشارةَ حتى تتجمَّعَ وتواجه الكائنَ الحيّ الغازي؛وتنجز كريَّاتُ الدم البيض هذه المهمَّة من خلال ابتلاع تلك الكائنات الحيَّة وهضمها، ومن خلال إنتاج الأضداد التي ترتبط بالكائنات الحيَّة بحيث تصبح أكثرَ قدرةً على تدميرها بسهولة أكبر.

عندما يكون عددُ كريَّات الدم البيض منخفضاً جداً (قلَّة البيض leukopenia)، تصبح حالاتُ العدوى أكثرَ ميلًا للحدوث؛أمَّا ارتفاعُ الكريَّات البيض فوق الحدِّ الطبيعي (زيادة عدد الكريات البيض) فقد لا يؤدِّي إلى أعراض مباشرةً، لكنَّ العددَ المرتفع لهذه الخلايا يمكن أن يكونَ مؤشِّرًا على اضطراب كامن، مثل العدوى أو العملية الالتهابية أو ابيضاض الدم.