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لمحة عَامة على الدم

حسبRavindra Sarode, MD, The University of Texas Southwestern Medical Center
تمت مراجعته رجب 1445
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    الدم هو مزيج معقد من

    يحتوي الجسمُ على نحو 5 لترات من الدَّم.

    يقوم الدم بوظائف أساسيَّة مختلفة خلال دورانه عبر الجسم:

    • يعطي الأكسجين والعناصرَ المغذِّية الرئيسيَّة (مثل الدهون والسكاكر والمعادن والفيتامينات) إلى نُسُج الجسم

    • يحمل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين

    • يحمل منتجات الفضلات إلى الكلى للإفراغ من الجسم

    • ينقل الهرمونات (مَراسيل كيميائيَّة) للسماح لأجزاء الجسم المختلفة بالتواصل مع بعضها بعضاً

    • يحمل مكوِّناتِ مكافحة العدوى وإيقاف النزف

    • يحمل مكونات يمكنها إيقاف النَّزف

    وعندما يُضخُّ الدم من القلب، يستغرق 20 إلى 30 ثانية لإتمام رحلةٍ كاملة عبرَ الدَّوران، والعودة إلى القلب.

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    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.