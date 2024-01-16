لمحة عَامة على الدم

لمحة عَامة عن الدم فيديو

الدم هو مزيج معقد من

يحتوي الجسمُ على نحو 5 لترات من الدَّم.

يقوم الدم بوظائف أساسيَّة مختلفة خلال دورانه عبر الجسم:

يعطي الأكسجين والعناصرَ المغذِّية الرئيسيَّة (مثل الدهون والسكاكر والمعادن والفيتامينات) إلى نُسُج الجسم

يحمل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين

يحمل منتجات الفضلات إلى الكلى للإفراغ من الجسم

ينقل الهرمونات (مَراسيل كيميائيَّة) للسماح لأجزاء الجسم المختلفة بالتواصل مع بعضها بعضاً

يحمل مكوِّناتِ مكافحة العدوى وإيقاف النزف

يحمل مكونات يمكنها إيقاف النَّزف

وعندما يُضخُّ الدم من القلب، يستغرق 20 إلى 30 ثانية لإتمام رحلةٍ كاملة عبرَ الدَّوران، والعودة إلى القلب.