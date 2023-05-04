الفُرفُرية البسيطَة Purpura Simplex

الفُرفريَّة البسيطة purpura simplex هي زيادةُ الكَدمات بسبب هشاشة الأوعية الدمويَّة.

تعدُّ الفُرفريَّةُ البسيطة شائعةً جدًّا؛والسببُ غيرُ معروف؛ولكن، يعتقد بعضُ الأطبَّاء أنَّها قد تكون من ملامح عددٍ من الاضطرابات، مع أنَّ بعضَهم يعتقدون أنَّها تغيُّر طبيعي.

قد يزيد الأسبرين والأدوية التي تمنع تجلط الدم (مثل الوارفارين)، ونقص وزن الجسم، والاستخدام المسبق لأدوية الستيرويدات القشرية، والتعرّض لأشعة الشمس، من خطر الفرفرية البسيطة.

يصيب هذا الاضطرابُ النساء عادةً،حيث تظهر كدماتٌ على الفخذين والأرداف (الأُليَتين) والذراعين في الأشخاص من دون رضوض أو إصابات معروفة.وقد يكون لدى المرضى أفرادٌ من العائلة تظهر لديهم الكدمات بسهولة.على الرغم من أنّ الأطباء يطلبون اختبارات لجملة تخثر الدم غالبًا للتَّحرِّي عن شذوذات التخثُّر، لا يُكتَشف وجود شذوذات (انظر أيضًا التكدُّم والنَّزف).

هذه الحالةُ ليست خطيرةً، ولا حاجة إلى المعالجة فيها؛ولكنَّ الأطبَّاءَ يُوصون الأشخاص أحيانًا بتجنُّب تناول الأسبرين، والأدوية المحتوية عليه.

كما أنَّ النزفَ تحت الجلد يمكن أن يكونَ أكثرَ شيوعًا بين كبار السنّ (هو حالة تُسمّى الفرفريَّة الشيخوخيَّة senile purpura).تُسبّب الفرفرية الشيخوخية كدمات على اليدين والساعدين عادةً.