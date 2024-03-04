لِمفومَة بوركيت هي لِمفومَة لاهُودجكينية سريعة النمو جدًّا، وهي إحدى أنواع السرطان الذي يصيب خلايا الدم البيضاء تنشأ من الخلايا B (الخلايا اللِّمفاوية أو اللِّمفاويَّات البائيَّة).

الأورام اللمفاوية أواللمفومات (انظر لمحة عامة عن اللمفومة أيضًا) هي سرطانات في نوعٍ معيَّن للكريَّات البيض، تُعرَف باسم الخلايا اللِّمفَاوية أو اللِّمفَاويَّات lymphocytes.وتساعد هذه الخلايا على مكافحة العدوى.يمكن أن تنشأ اللمفومات من أي من النوعين الرئيسيين من الخَلايا اللِّمفَاوية.

اللِّمفاويات البائيَّة B

اللِّمفاويات التائيَّة T

تقوم الخلايا اللمفية البائية بإنتاج الأجسام المضادة، التي تعد أساسيةً لمكافحة بعض أنواع العدوى.تعدُّ الخلايا اللمفية أو اللمفاويَّات التائية مهمَّة في تنظيم عمل الجهاز المناعي، ومكافحة العدوى الفيروسية.

ويمكن أن تَحدُثَ لِمفومَة بوركيت في أيِّ سن، ولكنها أكثر شُيُوعًا في الأطفال والشباب، لاسيَّما الذكور.وعلى عكس الأورام اللمفاوية الأخرى، يكون للِمفومَة بوركيت التقليدية توزُّع جغرافي محدَّد: فهي أكثر شُيُوعًا في وسط أفريقيا.ترتبط العدوى بفيروس إيبشتاين بار مع لِمفومَة بوركيت.هناك نوع آخر من لِمفومَة بوركيت يكون أكثرَ شُيُوعًا عند الأشخاص المصابين بعدوى HIV ويحدث بشكل أقل شُيُوعًا عند الأشخاص الذين لديهم نِقي عَظم متبرع به أو عضو صلب متبرع به أو لديهم أسباب أخرى للإصابة بعوز المناعة.

تنمو لِمفومَة بوركيت وتنتشر بسرعة، إلى نقِي العِظام والدم والجهاز العصبي المركزي في كثير من الأحيان.وعندما تنتشر، يحدث الضعف والتعب غالبًا.قد تتراكم أعدادٌ كبيرة من خَلايا اللِّمفومَة في العُقَد اللِّمفِية وأعضاء البطن، ممَّا يسبِّب التورُّم.قد تغزو خَلايا اللِّمفومَة الأمعاءَ الدقيقة، ممَّا يؤدِّي إلى انسداد أو نَزف.كما قد تتضخم ناحيةُ العنق والفك، وتكون مؤلمة أحيَانًا.ولوضع التَّشخيص، يأخذ الأطباء خزعةً من النسج غير الطبيعية ويطلبون إجراءات أخرى لتحديد مرحلة المرض.

لِمفومَة بوركيت الصورة R M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

وإذا لم تُعالَج لِمفومَة بوركيت، فهي قاتلة بسرعة.

قد تكون هناك، في حالاتٍ نادرة، حاجة لعملية جراحية لإزالة أجزاء من الأمعاء بعدَ حدوث انسداد أو نزف أو تمزُّق.يمكن أن تؤدِّي المُعالجةُ الكِيميائيَّة المكثفة، التي تتضمن المُعالجة الكِيميائيَّة للسائل المحيط بالدِّماغ والحبل الشوكي لمنع الانتشار إلى هذه المناطق، إلى الشفاء في أكثر من 80٪ من الأشخاص.