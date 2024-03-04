لمحة عامّة عن سرطان العُقَد اللِّمفِية (اللِّمفومَة)

الأورام اللمفاوية أو اللمفوماتُ هي سرطانات في الخلايا اللِّمفَاوية، التي تتوضَّع في الجِهَاز اللِّمفِي وفي أعضاء تشكيل الدم.

الأورامُ اللمفاوية هي سرطانات من نوعٍ معيَّن للكريَّات البيض، تُعرَف باسم الخلايا اللِّمفَاوية أو اللِّمفَاويَّات lymphocytes.وتساعد هذه الخلايا على مكافحة العدوى.قد تنشأ اللمفومات من أي من النوعين الرئيسيين للخَلايا اللِّمفَاوية:

الخلايا اللِّمفاوية أو اللِّمفاويَّات البائية B (الخلايا البائية)

الخلايا اللمفَاوية التائية (الخلايا التائية)

تقوم الخلايا اللمفية البائية بإنتاج الأجسام المضادة، التي تعد أساسيةً لمكافحة بعض أنواع العدوى.تعدُّ الخلايا اللمفية أو اللمفاويَّات التائية مهمَّة في تنظيم عمل الجهاز المناعي، ومكافحة العدوى الفيروسية.تشبه الأورام اللمفاوية سرطانات أخرى تصيب خلايا الدم البيضاء تسمى ابيضاضات الدم.

تنشأ الخلايا اللِّمفاوية في نقي العظام وتنتقل إلى جميع أجزاء الجسم من خلال مجرى الدَّم، ومن خلال شبكة من القنوات الأنبوبية تُسمَّى الأَوعِيَة اللِّمفية.وتنتشر العُقَدُ اللِّمفِية على طول شبكة من الأَوعِيَة اللِّمفية، وهي مواضِع تَجمُّع الخَلايا اللِّمفَاوية.الخلايا اللِّمفاوية (أو اللِّمفاويَّات) التي تصبح سرطانية (خلايا سرطان العُقَد اللِّمفِية) قد تبقى محصورةً في عقدة لمفاوِيَّة واحدة، أو قد تنتشر إلى نقِي العِظام، أو الدم، أو الطحال، أو أي عضو آخر تقريبًا.

لا تعمل خلايا الدم البيضاء السرطانية مثل خلايا الدم البيضاء الطبيعية وبالتالي لا يمكنها مساعدة الجسم على مكافحة العدوى.

ورم لمفي الصورة

هناك نوعان رئيسيَّان من سرطان العُقَد اللِّمفِية (اللمفومة) هما

تعدُّ لِمفاوِماتُ لاهودجكين أكثرَ شُيُوعًا من لِمفاوِمات هودجكين.هناك العديد من الأنواع الفرعية للمفومة لاهودجكين.

الجهاز اللمفي: المساعَدة في الدفاع عن الجسم ضد العدوى