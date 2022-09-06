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لمحة عامة عن فرط حمل الحديد

حسبJames Peter Adam Hamilton, MD, Johns Hopkins University School of Medicine
تمت مراجعته صفر 1444

    الحَديد معدنٌ ضروريٌّ للحياة، لذلك فإنَّ الجسم يَتحكَّم بامتصاص الحديد من الطَّعَام عادة، ويقوم بتدويره من خلايا الدَّم الحمراء.يفقد الأشخاص كميات صغيرة من الحديد كل يوم، وحتى النظام الغذائيّ الصحِّي يحتوي فقط على كمية صغيرة من الحديد.وهكذا، نادرا ما يكون الكثير من الحديد في الجسم عند الأشخاص.تشتمل أسبابُ فرط الحديد في الجسم (الحديد الزائد) على ما يلي:

    عندما يأخذ الجسمُ بالتدريج من الحديد أكثر ممَّا يحتاج إليه، يترسَّب الحديدُ الزائد في الأنسجة في جميع أنحاء الجسم.يمكن أن تحدثَ الأَعرَاضُ والمُضَاعَفات إذا تراكم الحديدُ في الأعضاء الغدِّية الصمَّاوية (لاسيَّما البنكرياس، والغدد التناسلية، والغدة النخامية)، أو الكبد، أو القلب.

    يمكن أن يكونَ تناولُ كمِّية كبيرة من الحديد دفعةً واحدة، كما هي الحالُ في الجرعة الزائدة من حبوب الحديد، خطيرًا جدًّا.يلحق التسمُّم بالحديد الضرر بالسبيل الهضمي، والكبد، والقلب، والدِّماغ، وقد يكون قاتلًا.

    يحدث فرطُ حِمل الحديد الأفريقي في معظم الأحيان في أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى بين الأشخاص الذين يستهلكون شرابًا مخمرًا غنيًا بالحديد.ويُعتقد أنَّ أحد المُكوِّنات الوراثيًة يُسهم في حدوث فرط حِمل الحديد الأفريقي، ولكن لم يجرِ التعرُّف إلى الجين حتى الآن.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.