لمحة عامة عن اضطرابات خلايا الدَّم البيضاء

خلايا الدَّم البيض (الكريَّات البيض) هي جزءٌ مهم من دفاع الجسم ضد الكائنات المُعدِيَة والمواد الأجنبية (الجهاز المناعي).وللدفاع عن الجسم بشكلٍ مناسب، يجب أن يتلقَّى عددٌ كاف من الكريَّات البيض رسالةً مفادها أن كائنًا معديًا أو مادَّة أجنبية قد غزت الجسم، وأن تَصِلَ إلى حيث الحاجة إليها، ومن ثم أن تقومَ بقتل وهضم الكائن أو المادة الضارَّة (انظر الشكل الجهاز اللمفي: المساعدة في الدفاع عن الجسم ضد العدوى).

ومثل جميع خَلايا الدم، يَجرِي إنتاجُ الكريَّات البيض في المقام الأول في نقِي العِظام.وهي تتخلَّق من الخلايا الجذعية (السلائف precursors) التي تنضج إلى واحدة من خمسة أنواع رئيسية من خلايا الدَّم البيضاء:

القَعِدات

الحَمِضات أو اليوزينيَّات

الخلايا اللِّمفَاوية، اللمفاويَّات Lymphocytes

الوَحيدات Monocytes

العَدلات Neutrophils

كريَّاتُ الدم البيض الصورة

ويُنتِج الجسمُ نَحو 100 بليون خلية دم بيضاء يوميًا عادة.ويكون التعبيرُ عن عدد الكريَّات البيض في حجم معيَّن من الدَّم بعد هذه الخَلايا في كل مِكرُوليتر من الدم.يتراوح إجمالي عدد الكريَّات البيض عادة بين 4000 و 11000 خلية في كل مِكرُوليتر (4-11 × 109 في اللتر).كما يمكن تحديدُ نسبة كل نوع من خمسة أنواع رئيسية من الكريَّات البيض، والعدد الإجمالي للخلايا من كلِّ نوع في حجم معيَّن من الدَّم من خلال الاختبارات.

يشير العددُ القليل جدًّا أو الكثير جدًّا من الكريَّات البيض إلى وجود اضطراب ما.

تؤدِّي قلَّة الكريَّات البيض Leukopenia (نقص في عدد كريات الدَّم البيض)، وهي انخفاض في عدد الكريَّات البيض إلى أقل من 4000 خلية لكل مِكرُوليتر من الدم (4 × 109 لكل لتر)، إلى جعل الأشخاص أكثرَ عرضة للعدوى عادة.

أمَّا كثرةُ الكريات البيض، أي زيادة عدد الكريَّات البيض إلى أكثر من 11000 خلية لكل مِكرُوليتر من الدم (11 × 109)، فغالبا ما يسببها الاستجابةُ الطبيعية من الجسم للمساعدة على مكافحة العدوى، أو لبعض الأدوية مثل الستيرويدات القشرية.ولكنَّ زيادةَ عدد الكريَّات البيض يكون بسبب سرطانات نقِي العِظام (مثل ابيِضَاض الدَّم)، وفيها تنقسم الخلايا المصابة بشكل غير مضبوط.

تنطوي بعضُ اضطرابات الكريَّات البيض على واحد فقط من الأنواع الخمسة لخلايا الدَّم البيضاء.

كثرة اللِّمفاوِيَّات Lymphocytic leukocytosis هي وجود عدد مرتفع بشكل غير طبيعي من الخلايا اللِّمفَاوية

قلة اللِّمفاوِيَّات Lymphocytopenia هي وجود عدد منخفض بشكل غير طبيعي من الخلايا اللِّمفَاوية

قلَّة العَدِلات Neutropenia هي وجود عدد منخفض بشكل غير طبيعي من العدلات

كثرة العَدِلات Neutrophilic leukocytosis هي وجود عدد مرتفع بشكل غير طبيعي من الكريَّات البيض من نوع العَدِلات

قد تشمل الاضطرابات الأخرى بضعة أنواع معا أو كل الأنواع خمسة من خلايا الدَّم البيضاء.ولكنَّ اضطرابات العَدِلات واضطرابات الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) هي الأكثر شيوعًا.أمَّا الاضطراباتُ التي تنطوي على الوَحيدات والحَمِضات (اليوزينيَّات) فهي أقل شيوعًا، بينما تعدُّ الاضطرابات التي تشمل القَعِدات نادرة.