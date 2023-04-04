كثرةُ العَدِلات (كثرة الكريات البيض العَدِلة)

كثرة العَدِلات neutrophilic leukocytosis هي زيادة في عدد الكريات البيض من نوع العَدِلات (نوع من خلايا الدَّم البيض) بشكلٍ غير طبيعي في الدم.

العدلاتُ هي نوع من الكريَّات البيض، تساعد الجسم على مكافحة حالات العَدوَى وشفاء الجروح.قد تزداد العدلات استجابة لعددٍ من الحالات أو الاضطرابات، بما في ذلك:

حالات العدوى

الإصابات

الاضطرابَات الالتهابية

أدوية محددة

بعض ابيِضَاضات الدَّم

والسببُ الأكثر شُيُوعًا لزيادة عدد العدلات هو:

الاستجابة الطبيعية للجسم تجاه العدوى

في كثيرٍ من الحالات، تكون زيادةُ عدد العَدِلات ردَّ فعلٍ ضروريًا من قبل الجسم، في محاولة للشفاء أو درء الكائنات الحية الدقيقة الغازية أو الموادّ الأجنبية.قد تزيد حالات العدوى بالبكتيريا والفيروسات والفطريَّات والطفيليَّات من عدد العَدِلات في الدم.

كما أنَّ عددَ العَدِلات قد يرتفع في الأشخاص الذين لديهم إصابة، مثل كسور الورك أو الحروق.ويمكن أن تسبِّبَ الاضطراباتُ الالتهابية، بما في ذلك اضطراباتُ المناعة الذاتية كالتهاب المفاصل الرُّوماتويدي، زيادةً في عدد العدلات ونشاطها.وقد تؤدِّي بعضُ الأدوية، مثل الستيرويدات القشرية، إلى زيادة عدد العَدِلات في الدم أيضًا.يمكن أن تؤدي ابيِضَاضاتُ الدَّم النقوية إلى زيادة عدد العَدِلات غير الناضجة أو الناضجة في الدم.

قد لا يسبب العددُ الكبير للعَدِلات أَعرَاضًا.ولكنَّ الأشخاص غالبًا ما يكون لديهم أعراضُ الاضطراب الذي سبَّب زيادة عدد العدلات.

متلازمةُ فرط اللزوجة في حالاتٍ نادرة جدًّا، في الأشخاص المصابين بابيِضَاض الدَّم، يمكن أن تسبِّب المستوياتُ العالية للغاية من العَدِلات غير الناضجة (أكثر من 100,000 خلية لكل مِكرُوليتر من الدم أي 100 × 109) لزوجة في الدَّم فيصبح سميكًا جدًّا، ممَّا يسبِّب مشاكلَ في التنفُّس والسكتة الدماغية والموت.وتعدُّ هذه الحالةُ حالةً طبية طارئة تتطلَّب دخولَ المستشفى، حتى يمكن إعطاء السوائل عن طريق الوريد، كما يمكن أن تُعطَى العقاقير للحدِّ من عدد الكريَّات البيض (هيدروكسي يوريا وعقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة) .وفي بعض الأحيان، يُستخدَم نوعٌ من العلاج لتَصفية الدَّم (فصادة الكريات البيض) لإزالة الكريَّات البيض منه.

تشخيص كثرةُ العَدِلات اختبارات الدم غالبًا ما يقوم الأطباءُ بإجراء فحص دم يسمَّى تعداد الدَّم الكامل.يمكن أن يُجرَى هذا الاختبار للعديد من الأَعرَاض المختلفة، بما في ذلك علاماتُ العدوى (مثل الحمَّى أو السعال أو ألم البطن)، أو علامات المرض المزمن (مثل نَقص الوَزن أو التعب). إذا اكتشف الأطباءُ عددًا مرتفعًا من العَدِلات، دون سببٍ واضح، مثل وجود عدوى واضحة، تُفحَص عيِّنة من الدَّم تحت المجهر لتحديد ما إذا كانت العَدِلات غير الناضجة (الأرومات النقوية myeloblasts) تغادر نقِيَ العِظام وتدخل الدم.قد تشير العَدِلاتُ غير الناضجة في الدَّم إلى وجود اضطراب في نقِي العِظام، مثل ابيضاض الدم. عندما توجد عَدِلات غير ناضجة في الدم، يأخذ الأطباء عيِّنة من نقِي العِظام (فحص نِقي العَظم) عادة.