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التعداد المرتفع لخلايا الدم البيض

زيادة عدد الكريات البيض، كثرة الكريَّات البيض

حسبMary Territo, MD, David Geffen School of Medicine at UCLA
تمت مراجعته رمضان 1444

    خلايا الدَّم البيضاء (الكريَّات البيض) هي جزءٌ مهم من دفاع الجسم ضد الكائنات المُعدِيَة والمواد الأجنبية (الجهاز المناعي).ويكون التعبيرُ عن عدد الكريَّات البيض في حجم معيَّن من الدَّم بعد هذه الخَلايا في كل مِكرُوليتر من الدم (11 × 109 في كل لتر).

    السبب الأكثر شيوعًا لزيادة عدد الكريَّات البيض هو

    • الاستجابة الطبيعية للجسم تجاه العدوى

    تشتمل الأسبابُ الأخرى على :

    • من يأخذون أدوية معينة، مثل الستيرويدات القشرية

    • سرطانات نقِي العِظام (مثل ابيضاض الدم leukemia))

    • تحرير كريات الدم البيض غير الناضجة أو غير الطبيعية من نقِي العِظام إلى الدَّم

    هناك العديد من أنواع الكريَّات البيض (انظر لمحة عن اضطرابات خلايا الدَّم البيض)، ويمكن أن يزداد كل نوع.ولكن ، في معظم الحالات الأكثر شيوعًا ، يُعاني الأشخاص من:

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