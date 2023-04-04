اضطراباتُ القَعِدات Basophilic Disorders

القَعِدات أو الخلايا القاعدية هي نوعٌ من الكريَّات البيض التي لها دور في المراقبة المناعية (مثل اكتشاف وتخريب السرطانات المبكِّرة جدًّا) وإصلاح الجروح.يمكن أن تطلق الخلايا القاعدية الهِستامين والوسائط الآخرى، وتمارس دورًا في بدء التفعلات التحسُّسية.

تمثل الخلايا القاعدية أقل من 3٪ من الكريَّات البيض الجوّالة في الدوران (0 إلى 300 من الخلايا القاعدية لكل ميكرولتر من الدم [0 إلى 0.3 × 109 لكل لتر]).

يمكن أن يحدثَ انخفاض في عدد الخلايا القاعدية (قلَّة القَعِدات) استجابة لحالة الانسمام الدرقي وتفاعلات فرط الحساسية الحادَّة والعدوى.

يمكن أن تحدثَ زيادة في عدد الخلايا القاعدية (كثرة القَعِدات) في الأشخاص المصابين بحالة قصور الغدَّة الدرقية.في الأورام التكاثرية النقوية (على سبيل المثال، كثرة الحمر الحقيقيَّة وتليف النِّقي)، يمكن أن تحدث زيادةٌ ملحوظة في عدد الخلايا القاعدية (القَعِدات).

تعتمد الأَعرَاضُ عادة على الاضطراب الذي يسبِّب التغيُّرَ في عدد الخلايا القاعدية، ولكنَّ زيادةَ أعداد الخلايا القاعدية يمكن أن تسبِّب الحكة وغيرها من ردود الفعل التحسُّسية.

ويَجرِي اكتشافُ التغيُّر في عدد الخلايا القاعدية عادة عن طريق الصدفة، عندما يُطلَب تعداد الدَّم الكامل لأسبابٍ أخرى.

يُوجَّه العلاجُ إلى الاضطراب الذي يسبِّب التغيُّر في عدد الخلايا القاعديَّة (القَعِدات).