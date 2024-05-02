خلل وظيفة الصفيحات الدموية

قد يكون ضعفُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة بسبب مشكلة في الصُّفَيحات نفسها، أو بسبب عامل خارجي يغيِّر وظيفة الصُّفَيحات الدَّمويَّة الطبيعية.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الصفائح الدموية ونظرة عامة على قلة الصفيحات.)

الصُّفَيحات الدَّمويَّة هي شظايا خلويَّة تُصنَّع في نقي العظم، وتَجول في مجرى الدَّم، وتُساعِد على تكوين الجلطة الدَّموية.يحتوي الدم عادة على نَحو 140,000 إلى 440,000 (140 × 109 إلى 440 × 109 لكل لتر) من الصُّفَيحات الدَّمويَّة في كل مِكروليتر.عندما يقلُّ عددُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة عن نَحو 50000 صفيحة في كل مكروليتر من الدم (50 × 109 للتر)، يمكن أن يحدثَ النزف حتى بعدَ إصابة بسيطة نسبيًا.ولكنَّ أخطرَ أشكال خطر النزف لا يحدث عادة إلاَّ حتى ينخفض عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة إلى ما دون 10,000 إلى 20,000 صفيحة في كل مِكرولتر من الدم (10 إلى 20 × 109 لكل لتر).وفي هذه المستويات المنخفضة جدًّا، قد يحدث نزفٌ دون أي إصابة معروفة.

عندما لا تعمل الصُّفَيحاتُ الدَّمويَّة بشكلٍ صحيح، يكون الأشخاص في خطر من النزف الشَّديد بسبب الإصابات أو حتى النزف العفوي.قد يكون ضعفُ أو خلل وظيفة الصُّفَيحات الدَّمويَّة:

وراثيًا

مكتسبًا

اضطرابات الصُّفَيحات الدَّمويَّة الموروثة يعدُّ داء فون وييلبراند هو الاضطراب الموروث المتعلِّق بالصفيحات الأكثر شُيُوعًا.ولكن، هناك عدد من الاضطرابات الموروثة الأخرى النادرة التي تؤثر في الصُّفَيحات الدَّمويَّة، بما في ذلك داء غلانزمان ومتلازمة فيسكوت ألدريتشمُتلازمةُ شيدياق هيغاشي Chédiak-Higashi syndrome ومُتلازمة برنارد سولييه Bernard-Soulier syndrome.تنطوي بعضُ هذه المُتلازمات على اضطرابات الجلد، والشذوذات في وظائف المناعة، وانخفاض وظائف الكلى.

اضطراباتُ الصُّفَيحات المكتسبة تنجم اضطراباتُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة المكتسبة عادة عن بعض: الأدوية

الأمراض الأدويةُ الأكثر شُيُوعًا التي تؤثِّر في وظيفة الصُّفَيحات الدَّمويَّة هي الأسبرين وغيره من العقاقير المُضادَّة للالتهاب (المسكِّنات)، جنبًا إلى جنب مع الأدوية المُضادَّة للصفيحات مثل كلوبيدوغريل والأدوية المماثلة التي تُستخدَم للوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية. تشتمل الأمراضُ التي يمكن أن تؤثِّر في وظيفة الصُّفَيحات الدَّمويَّة على التشمُّع الكبدي، والورم النِّقوي المتعدِّد، والدَّاء الكلوي، والذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة). قد يعاني بعضُ الأشخاص من خلل في وظيفة الصُّفَيحات الدَّمويَّة بعدَ المجازة القلبيَّة الرئوية في أثناء جراحة القلب المفتوح.

أعراض خلل وظيفة الصُّفَيحات تعتمد الأَعرَاضُ على سبب ضعف الصُّفَيحات الدَّمويَّة وشدَّته. قد يكون لدى الأشخاص، الذين يعانون من اضطرابات موروثة لاختلال وظيفة الصُّفَيحات الدَّمويَّة، تاريخٌ طويل من سهولة حدوث الكدمات أو النزف الغزير بعدَ إصابات طفيفة أو جراحة بسيطة كحالات قلع الأسنان.كما قد يكون لدى الأولاد نزف مفرط بعدَ الختان.وفي بعض الأحيان، تكون أوَّل علامة في النساء هي فترات الحيض الغزيرة جدًّا. وتشتمل الأَعرَاضُ الأخرى لاضطرابات الصُّفَيحات الدَّمويَّة على ظهور نقاط صغيرة (عادةً ما تكون حمراء أو أرجوانية وتُسمى حبرات) على الجلد وكدمات بعدَ إصاباتٍ طفيفة. نزف في الجلد الكدمات في هذه الصورة تُشاهد كدمات كبيرة بلون أرجواني على الساق. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY نمشات الحَبَرات (petechiae) هي بقع صغيرة حمراء، أو أرجوانية، أو بنية يمكن مُشاهدتها هنا على الجلد. By permission of the publisher.From Deitcher S.في Atlas of Clinical Hematology.Edited by JO Armitage.Philadelphia, Current Medicine, 2004. حَبَرات (على الفم) الحَبَرات petechiae هي بقع حمراء صغيرة، يمكن مُشاهدتها هنا على الفم. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY الكدمات في هذه الصورة تُشاهد كدمات كبيرة بلون أرجواني على الساق. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY نمشات الحَبَرات (petechiae) هي بقع صغيرة حمراء، أو أرجوانية، أو بنية يمكن مُشاهدتها هنا على الجلد. By permission of the publisher.From Deitcher S.في Atlas of Clinical Hematology.Edited by JO Armitage.Philadelphia, Current Medicine, 2004. حَبَرات (على الفم) الحَبَرات petechiae هي بقع حمراء صغيرة، يمكن مُشاهدتها هنا على الفم. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

تشخيص خلل وظيفة الصُّفَيحات الاختبارات الدَّموية لقياس تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة والتجلّط

اختبارات خاصَّة لقياس وظيفة الصُّفَيحات الدَّمويَّة والنزف يشتبه الأطباء في أنَّ دواءً ما يتسبَّب في خلل الصُّفَيحات الدَّمويَّة إذا بدأت الأَعرَاض بعدَ أن يبدأ الشخصُ في تناول هذا الدواء.يشتبه الأطباء في سبب وراثي إذا بدأت الأعراض في وقت مبكر من الحياة لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أي اضطرابات أخرى أو لا يتناولون أي أدوية تسبب ضعف الصفائح الدموية. يقوم الأطباءُ أوَّلًا بطلب تعداد الدَّم الكامِل لقياس عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة، ومعرفة ما إذا كانت الأعراضُ ناجمةً عن انخفاض عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة (قلَّة الصفيحات).إذا كان عددُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة أمرًا طبيعيًا، يشتبه الأطباء بأنَّه قد يكون هناك خللٌ في وظيفة الصُّفَيحات الدَّمويَّة.إذا كان السببُ غيرَ واضح، قد يحتاج الأطباءُ إلى طلب اختبارات أخرى للدَّم لقياس المواد التي تشارك في تفعيل الصُّفَيحات الدَّمويَّة والتجلُّط (زمن البروثرومبين وزمن الثرومبوبلاستين الجزئي).تقيس هذه الاختباراتُ المدة التي يستغرقها تجلُّط الدَّم.وفي اختبارات أخرى تُسمى اختبارات وظيفة الصُّفَيحات الدَّمويَّة، تُجمع عَيِّنَة من الدَّم وتُختبر لمعرفة ما إذا كانت الصُّفَيحاتُ الدَّمويَّة تتفاعل بشكل طبيعي مع مُنبِّهات الصُّفَيحات المختلفة.قد تشير اختباراتُ وظيفة الصُّفَيحات الدَّمويَّة غير الطبيعية إلى طبيعة الخلل الوظيفي الموروث أو المكتسب.