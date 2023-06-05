لمحة عامة عن اضطرابات الخلايا البلازميَّة

تعدُّ اضطراباتُ الخلايا البلازميَّة غيرَ شائعة؛وهي تبدأ عندما تَتَكاثَر خليةٌ بلازميَّة واحدة أو تتكاثر بشكلٍ مفرط.تُنتِج المجموعةُ الناجِمة من الخلايا المتطابقة وراثيًا (وتُسمَّى نسيلة clone) كمِّية كبيرة من نوعٍ واحد من الأجسَام المُضادَّة (الغلوبولينات المَناعيَّة).تتخلَّق الخَلايا البلازميَّة من الخلايا B (الخلايا اللِّمفاوية أو اللِّمفاويَّات البائِيَّة)، وهي نوعٌ من الكريَّات البيض التي تنتج الأجسام المضادَّة أو الأضداد عادة.وتساعد هذه البروتينات (الأجسام المُضادَّة) الجسمَ على مكافحة العدوى.

توجَد الخَلايا البلازميَّة في نِقي العَظم والعُقَد اللِّمفِية بشكل رئيسي.وتنقسم كلُّ خَليَّة بلازميَّة مرارًا وتكرارًا لتشكّل إحدى النَّسائل clone.تنتج خَلايا النسيلَة نوعًا محدَّدًا واحدًا فقط من الأجسَام المضادَّة.وبما أنَّ هناك الآلاف من النسائل المختلفة، يمكن للجسم أن ينتجَ عددًا كبيرًا جدًّا من الأجسام المُضادَّة المختلفة لمُكافحَة العديد من الكائنات الحيَّة الدقيقة المعدية التي يتعرَّض لها الجسم.

في اضطرابات الخَلايا البلازميَّة، تَتَكاثَر نسيلةٌ واحدَة من الخَلايا البلازميَّة بشكلٍ لا يمكن السيطرة عليه.ونتيجةً لذلك، تنتِج هذه النسيلةُ كمِّيات هائلة من جسم مضادّ مفرد (جسم مضاد أحادي النَّسيلة) يعرف باسم البروتين M.وفي بعض الحالات (كما هي الحالُ في الاعتلالات الغامائيَّة الوَحِيدَة النَّسِيلَة monoclonal gammopathies)، فإنَّ الأجسامَ المُضادَّة المنَتجة تكون غير كاملة، حيث تتألَّف من سَلاسِل خفيفة أو سلاسل ثقيلة فقط (تتكوَّن الأجسام المُضادَّة الوظيفيَّة عادة من زوجين من سلسلتين مختلفتين تُسمَّيان السلسلة الخَفيفة والسلسلة الثقيلة).

هذه الخلايا غير طبيعية البلازما والأجسام المُضادَّة التي تنتجها تقتصر على نوع واحد، وتنخفض مستويات أنواع أخرى من الأجسام المُضادَّة التي تساعد في مكافحة العدوى.وهكذا، فإن الأشخاصَ المُصَابين باضطرابات الخَلايا البلازميَّة غالبًا ما يكونون أكثرَ عرضة للإصابة بالعدوى.كما يغزو العددُ المتزايد من الخَلايا البلازميَّة غير الطبيعية الأنسجة والأعضاء المختلفة أيضًا، والجسم المضاد التي تنتجها نَسِيلَة الخَلايا البلازميَّة يمكن أن تضر أحيانًا الأجهزة الحيوية، وخاصة الكلى والعظام.

تنطوي اضطراباتُ الخلايا البلازمية، من الأكثر شيوعًا إلى الأقل شيوعًا، على ما يأتي:

السرطان هو أكثر شُيُوعًا بين كبار السن.