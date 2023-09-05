لمحة عامَّة عن اضطرابات الدم

تُسمَّى الاضطراباتُ التي تصيب الدمَ اضطراباتِ الدم أو اضطرابات الدمويَّة.هناك العديد من اضطرابات الدم ، ويمكن أن تؤثر على كمية ووظيفة الخلايا في الدم (خلايا الدم) أو البروتينات في الدم جُملة تخثُّر الدم أو الجهاز المَناعي.

تتسبَّب بعضُ اضطرابات الدم في انخفاض عدد الخلايا في الدم:

تتسبَّب اضطراباتٌ دمويَّة أخرى في زيادة أعداد خلايا الدم:

تؤثِّر اضطرابات الدم الأخرى في البروتينات داخل الخلايا الدموية أو بلازما الدم (الجزء السائل من الدم):

الهيموغلوبين، وهو البروتينُ الذي يحمل الأكسجين داخل خلايا الدم الحمراء

بروتينات الجهاز المناعي، مثل الأضداد (الأجسام المضادة أو الغلوبولينات المناعيَّة)

عوامل تخثُّر الدم

يتدفَّق الدم أو يجري إلى كلِّ خلية في الجسم، وهو مهمٌّ لصحَّة كلِّ أعضاء الجسم ووظيفتها.

يجري إنتاج خلايا الدَّم في نِقي العَظم، كما يجري تصنيعُ الكثير من بروتينات الدَّم في الكبد أو خلايا الدم نفسها.وتؤمِّن خَلايا الدم وبروتيناتُه الوظائفَ التالية:

تحتوي خلايا الدم الحمر (الكريَّات الحمر) على الهيموغلوبين، وهو يحمل الأكسجين إلى كل جزء من أجزاء الجسم.

تقوم خَلايا الدم البيض (الكريَّات البيض) والأجسام المضادَّة (الأضداد) بمُكافحَة حالات العدوى والسرطان.

تعمل الصُّفَيحاتُ الدَّمويَّة وعوامل تخثُّر الدم على إيقاف النزف أو الوقاية من حدوثه.

تسبِّب اضطراباتُ الدم أعراضًا ناجمة عن اختلال هذه الوظائف، ويمكن أن تنشأَ الأعراضُ عن أيِّ نسيج أو عضو مصاب.

يسأل الأطباءُ عن الأعراض لدى الشخص، ويقومون بالفَحص البدني؛ ولكن في كثيرٍ من الأحيان، يُكتَشفت وجودُ اضطرابٍ في الدم لأوَّل مرة عن طريق اختبارٍ دموي، مثل تعداد الدم الكامل (CBC) الذي يتم إجراؤه عندما يقوم الطبيب بإجراء تقييم كامل لشخص ما أو عند التحقيق في سبب عدم شعور الشخص بالتحسن.كما يجب أن يقومَ الطبيبُ بالمزيد من اختبارات الدم عادةً، لتشخيص الاضطراب الدموي لدى الشخص، وتكون خزعةُ نِقي العَظم مهمة أحيانًا.