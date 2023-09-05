التاريخُ الطبِّي والفَحص السَّريري لاضطرابات الدم

خلال الفَحص السَّريري، يبحث الأطباءُ عن مَوجُودات جسديَّة محدَّدة يمكن أن تكونَ ذات صلة باضطرابٍ في الدم؛

الشعيرات المتوسع الصورة Photo provided by Thomas Habif, MD.

فهم يقومون بفحص الجلد والأغشية المخاطية (مثل السطح الداخلي للأجفان أو الفم)، ويبحثون عن الشُّحوب والأوعية الدموية غير الطبيعيَّة (توسُّع الشُّعَيرات) والكدمات والبقع الحمراء، أو الأرجوانيَّة، أو البنية الصغيرة، والطفح الجلدي.

كما يفحصون الرقبةَ والإبط والمنطقتين الأُربيَّتين (منطقة أعلى الفخذ) بحثًا عن تضخُّم العُقَد اللِّمفِية.

ويَفحَصون المفاصل لمعرفة ما إذا كانت مؤلمة أو متورِّمة.

ويَفحَصون البطنَ بحثًا عن تضخُّم الطحال أو الكبد.

ويَقومُون بإجراء فحصٍ للمستقيم (مسّ شرجي) لتَحرِّي الدم في البراز.

تساعد النتائجُ المُستخلصَة من التاريخ والفَحص السَّريري الأطباءَ على اتِّخاذ القرار فيما يتعلَّق بطلب الفُحوصات المخبرية اللازمة.