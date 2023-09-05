اختباراتُ اضطرابات الدم

فحصُ الدم الأكثر إجراءً هو تعدادُ الدم الكامل (CBC).تعدادُ الدم الكامل هو تَقييم لجميع المكوِّنات الخلوية (خلايا الدم الحمر، والكريَّات البيض، والصُّفَيحات الدَّمويَّة) في الدم.تَقُوم آلاتٌ مؤتمتة بهذا الاختبار في أقلّ من دقيقة واحدة، على كمِّية صغيرة من الدم.ويُستكمَل تعدادُ الدم الكامل في بعضِ الحالات عن طريق فحص خَلايا الدم تحت المجهَر (مسحة الدم).

اختبار مختبري تعدادُ الدَّم الكامِل

تشتمل مَعالمُ خلايا الدَّم الحمر التي يجري تقييمُها من خلال تعداد الدم الكامل على ما يلي:

عدد خلايا الدم الحمر (الكريَّات الحُمر)

نسبة خلايا الدم الحمر (الكريَّات الحُمر) في الدَّم (الهيماتوكريت [Hct])

كمِّية الهيمُوغلُوبين (البروتين الحامِل للأكسجين في خلايا الدم الحمر) في الدم (الهيموغلوبين [Hb])

متوسِّط حجم خلايا الدَّم الحمر (الحجم الخلوي الوسطي [MCV])

تبايُن حَجم خَلايا الدم الحمر (قياس تَوزع خلايا الدم الحمر [RDW])

كمية الهيمُوغلُوبين في كريَّة الدم الحَمراء (الهيمُوغلُوبين الخلوي الوسطي [MCH])

تَركيز الهيموغلوبين في كريَّة الدم الحَمراء (تركيز الهيموغلوبين الخلوي الوسطي [MCHC])

يمكن أن تؤدِّي شُذوذاتُ هذه المَعالِم إلى تنبيه العاملين في المختبرات إلى وجود شذوذات أو اضطرابات في خلايا الدم الحَمر (حيث يمكن بعدَ ذلك تقييمها أكثر من خلال فَحصها تحت المجهر).

قد تكون خلايا الدم الحمر غير الطبيعية مجزَّأة أو على شكل قطرات الدموع أو الأهلَّة (بشكل المِنجل)، أو بأشكال أخرى مختلفة.ولذلك، فإنَّ معرفةَ الشكل والحجم النوعيين لخلايا الدم الحَمراء يمكن تساعد الطبيبَ على تَشخيص السبب المخصوص لفقر الدم؛فعلى سبيل المثال، تعدُّ الخلايا على شكل المنجل سمةً مميِّزة لمرض فقر الدم المنجلي؛ أمَّا الخلايا أو الكريَّات الصغيرة التي تحتوي على كمِّيات غير كافية من الهيموغلوبين فمن المحتمل أن تكونَ بسبب فقر الدم بنقص الحديد، وأمَّا الخلايا الكبيرة فتشير إلى فقر الدم بسبب نقص الفُولات (فيتامين حمض الفُوليك) أو عوز فيتامين B12.

تشتمل مَعالمُ خلايا الدم البيض أو الكريَّات البيض التي يجري تَقييمُها من خلال تعداد الدم الكامل على ما يلي:

العدد الكلِّي لخَلايا الدم البيضاء

نسَب وأعداد الأنواع المختلفة لخلايا الدم البيضاء

تعدّ الكريَّات البيضالمكوِّنُ الرَّئيسيللجهاز المناعي في الجسم.هناك خمسة أنواع رئيسية من خلايا الدم البيض في الحالة الطبيعيَّة (العَدِلات، واللمفاويَّات، والوَحيدات، واليوزينيَّات، والقَعِدات)، ويتم استدعاءُ هذه الأنواع المختلفة للعمل عندما يَستجيب الجهازُ المناعي لاضطرابات أو ضغوط مختلفة.يمكن أن يشيرَ حسابُ عدد الكريَّات البيض من كل نوع (التعداد التفريقي وعدد خلايا الدم البيضاء) إلى الأسباب الممكنة للتغيُّر في إجمالي عدد خلايا الدم البيضاء؛فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى الشخص المصاب بإسهال وسافر مؤخرًا إلى مناطق محددة ولديه زيادة في عدد الكريَّات البيض ناجمة عن زيادة الحَمضات، فمن المحتمل أن يشتبه الطبيب بوجود عدوى طفيلية لأن الحمضات يتم تجنيدها في أغلب الأحيان لمحاربة العدوى الطفيلية.

لتَوفير مزيدٍ من المعلومات حولَ خلايا الدم البيض، يمكن للطبيب أن يفحصَ هذه الخلايا تحت المجهر.يمكن للفحص المجهري أن يحدِّدَ مَلامح الخلايا المميِّزة لبعض الأمراض؛فعلى سبيل المثال، فإنَّ الأعدادَ الكبيرة للكريَّات البيض التي لها مظهر غير ناضج كثيرًا (الأرومات) قد تشير إلى ابيضاض الدم (سرطان الكريَّات البيض).

كما تُحسَب أو تعدُّ الصُّفَيحات الدَّمويَّة عادة كجزءٍ من تعدادُ الدم الكامل أيضًا.الصُّفَيحاتُ هي خلايا تساعد في عمليَّة التخثُر، من خلال التجمُّع عندَ موضع النزف والتلاصُق مع بعضها بعضًا لتشكيل سدادة.وعددُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة هو مقياس مهمّ لقدرة الدم على تشكيل الجلطات الدموية (تشكيلُ جلطات الدم هو آلية وقائيَّة الجسم لوقف النزف).ولذلك، قد يضعف تعدادُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة القليل جدًّا من تخثُّر الدم.أمَّا العدد المرتفع للصُّفَيحات الدَّمويَّة (كثرة الصفيحات) فيمكن أن يؤدِّي إلى فرط تجلُّط الدم في الأوعية الدموية الصغيرة، لاسيَّما تلك الموجودة في القلب أو الدماغ.ولكن، في بعض الاضطرابات، قد يؤدِّي العدد الكبير للصُّفَيحات الدَّمويَّة بشكل تناقضي إلى النزف الغزير.