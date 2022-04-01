تُعد الخَلايا وحدات البناء الأساسية في الجسم.تتكون جميع الأنسجة والأعضاء من مليارات الخلايا المختلفة.وتختلف الخلايا البشريَّة من حيث الحجم، ولكنَّها كلها صغيرة جدًّا.وحتَّى أكبر خلية فيها، وهي البيضةُ المخصَّبة، صغيرة جدًّا لا تُرى بالعين المجرَّدة.
تنحدر جميع الخلايا في جسم الشخص من خليتين، هما بويضة الأم ونطفة الأب.بعد أن تلتقي البويضة والنطفة مع بعضها (الإخصاب)، تصبح البويضة المُخصَّبة مجرد خلية واحدة.تنقسم هذه الخلية، أي البويضة الملقحة، عدة مرات، ومع انقسامها تكتسب الخلايا المتولدة عنها خصائص ووظائف مختلفة.تشكل هذه الخلايا المختلفة أعضاءً مختلفة في نهاية المطاف (انظر أيضًا مراحل تطور الجنين).
يتكوَّن الجسمُ من العديد من الأنواع المختلفة للخَلايا، ولكل منها بنيتها الخاصة ووظيفتها،وتنطوي بعضُ أنواع الخلايا على:
خلايا الدم
الخَلايا العضليَّة
خلايا الجلد
الخلايا العصبيَّة
الخَلايا الغدِّية
تتحرَّك بعضُ الخلايا، مثل خلايا الدَّم، بحرِّية في الدَّم، ولا ترتبط ببعضها بعضًا،ولكن، هناك خلايا أخرى، مثل الخَلايا العضلية، ترتبط بقوَّة ببعضها بعضًا.
كما أنَّ بعضَ الخلايا، مثل خلايا الجلد، تنقسم وتتكاثر بسرعة؛بينما لا تنقسم ولا تتكاثر خَلايا أخرى، مثل بعض الخلايا العصبيَّة، إلاَّ في ظل ظروف غير مَألوفَة،
الظِّهارة: أسطح الجسم
بالإضافة إلى الخلايا البشرية، يحتوي الجسم البشري على خلايا أجنبية.الخلايا الأجنبية هي كائنات حيّة دقيقة، مثل البكتيريا والفطريات، والتي تعيش على الجلد وفي المسالك التنفسية والفم والسبيل الهضمي والتناسلي والبولي دون أن تُسبّب أي ضرر.وتسمَّى الكائناتُ الحية الدقيقة (المكروبات)، التي تشغل موقعًا معيِّنًا من الجسم عادة، باسم النَّبيت المُقيم resident flora أو الميكْروبيوم microbiome.يعدُّ العديدُ من أنواع النبيت المُقيم مفيدًا للبشر، مثل المساعدة على هضم الطعام، أو الوقاية من نموّ أنواع أخرى من الجراثيم (البكتيريا) أكثر خطورة.
الفيروسات ليست خلايا.تحتوي الفيروسات على مادة جينية (DNA أو RNA)، ولكنها تتطلب خلية حية لكي تتكاثر.
بنية الخلايا
تتكوَّن الخلية، التي يُعتَقد أنَّها أصغر وحدة في الكائن الحي، من عددٍ من الأجزاء الصغيرة، ولكلٍّ منها وظيفتُه الخاصَّة.
وللخَلايا البشرية غِشاءٌ سطحي (يُدعى الغشاء الخلوي) يبقي محتوياتها معًا.ولكنَّ هذا الغشاءَ ليس مجرَّد كيس، وإنما هو مكوّن فاعل في حياة الخلية.يتحكم الغشاء في المواد الكيميائية والمواد الأخرى التي يمكن أن تدخل الخلية وتغادرها.يتضمن الغشاء أيضًا مستقبلات تميِّز الخلية عن الخَلايا الأخرى.كما تتفاعل المستقبلاتُ أيضًا مع مواد منتَجة في الجسم، ومع الأدوية التي تُؤخَذ وتدخل إليه، ممَّا يسمح لهذه المواد أو الأدوية بالدخول بشكل انتقائي، وترك الخلية (انظر المستقبلات على الخلايا).وغالبًا ما تؤدِّي ردود الفعل أو التفاعلات التي تحدث على مستوى المستقبلات إلى تغيير وظائف الخلية أو التحكُّم فيها.ومثال على ذلك ما يحدث عندما يرتبط الأنسولين بمستقبلات على غشاء الخلية تسمح للغلوكوز بدخول الخلايا والمساعدة في الحفاظ على المستويات المناسبة من السكَّر في الدم.
وفي داخل غشاء الخلية يوجد حَيِّزان رئيسيَّان:
السيتوبلازم أو الهيولى
النواة
تحتوي السيتوبلازم أو الهَيُولى على البنى التي تَستهلك الطاقةَ وتحوِّلها، وتقوم بوظائف الخليَّة.
أمَّا النَّواة فتحتوي على المادَّة الجينية للخلية (الجينات والصبغيات) التي تتضمن جميع التعليمات الخاصة بوظائف الخلية وتتحكم بانقسامها وتكاثرها.
وأمَّا الميتوكوندريا أو المتقدِّرات فهي بنَى صغيرة داخل هيولى كل خلية تزوِّد الخليةَ بالطاقة.
داخل الخلية
على الرغم من أنَّ هناك أنواعًا مختلفة من الخلايا، لكنَّ معظمَ هذه الخلايا تضمُّ المُكَوِّناتِ نفسَها.تتكوَّن الخلية من نواة وهيولى، وهي محتواة ضمن الغِشاء الخلوي، الذي ينظِّم ما يدخل ويخرج منها.وتحتوي النواة على الكروموسومات أو الصبغيَّات chromosomes، التي هي المادَّة الوراثية للخلية، وعلى نويَّة nucleolus، تنتج الريبوسومات أو الرِّيبوسومات ribosomes.تقوم الرِّيبوسومات بإنتاج البروتينات، والتي يَجرِي تعبئتها من قبل جهاز غولجي حتى تتمكَّنَ من مغادرة الخلية.تتكوَّن الهيولى من مادَّة سائلة وعُضيَّات organelles، يمكن اعتبارها أعضاءَ الخليَّة.تنقل الشبكة الهيوليَّة الداخليَّة endoplasmic reticulum المواد ضمنَ الخلية.أمَّا الميتوكوندريا أو المتقدِّرات، فتولِّد الطاقةَ اللازمة لأنشطة الخلية.وتحتوي الجسيمات الحالَّة أو اليَحلُولات Lysosomes على الإنزيمات التي يمكن أن تحلَّ الجسيمات التي تدخل الخلية.ويقوم المُريكزان Centrioles بالمشاركة في انقسام الخلايا.
وظيفة الخلايا
ويكون لبَعض الخلايا، وخاصَّة الخلايا الغدية، وظيفتها الأساسيَّة في إنتاج مواد معقَّدة، مثل الهرمونات أو الإنزيمات؛والهرمونات هي مراسيل كيميائيَّة تعمل على ضبط وتنسيق النشاطات في أنحاء الجسم.على سبيل المثال، الأنسولين هو هرمون تنتجه خلايا معينة في البنكرياس للمساعدة على تنظيم مستويات السكر في الدم.والإنزيماتُ enzymes هي بروتينات معقَّدة تضبط وتنفِّذ جميعَ العمليات الكيميائية والتفاعلات داخل الجسم تقريبًا.وتُنتج خلايا أخرى في البنكرياس إنزيمات هضمية تعمل على تفكيك الطعام بحيث يمكن امتصاصه.
تنتج بعض الخلايا مواد أخرى مفيدة مثل الخلايا في الثديين التي تُنتج الحليب، والخلايا في بطانة الرئتين التي تنتج المخاط، والخلايا في الفم التي تنتج اللعاب.
يكون للخلايا الأخرى وظائف أساسية لا تتصل بإنتاج المواد؛فعلى سَبيل المثال، تتقلَّص الخلايا العضليَّة، ممَّا يسمح بالحركة؛أمَّا الخَلايا العصبيَّة فتولِّد وتنقل النبضات الكهربائيَّة، ممَّا يسمح بالتواصُل بين الجهاز العصبي المركزي (الدِّماغ والحبل الشوكي) وبقيَّة الجسم.