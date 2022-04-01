تُعد الخَلايا وحدات البناء الأساسية في الجسم.تتكون جميع الأنسجة والأعضاء من مليارات الخلايا المختلفة.وتختلف الخلايا البشريَّة من حيث الحجم، ولكنَّها كلها صغيرة جدًّا.وحتَّى أكبر خلية فيها، وهي البيضةُ المخصَّبة، صغيرة جدًّا لا تُرى بالعين المجرَّدة.

تنحدر جميع الخلايا في جسم الشخص من خليتين، هما بويضة الأم ونطفة الأب.بعد أن تلتقي البويضة والنطفة مع بعضها (الإخصاب)، تصبح البويضة المُخصَّبة مجرد خلية واحدة.تنقسم هذه الخلية، أي البويضة الملقحة، عدة مرات، ومع انقسامها تكتسب الخلايا المتولدة عنها خصائص ووظائف مختلفة.تشكل هذه الخلايا المختلفة أعضاءً مختلفة في نهاية المطاف (انظر أيضًا مراحل تطور الجنين).

يتكوَّن الجسمُ من العديد من الأنواع المختلفة للخَلايا، ولكل منها بنيتها الخاصة ووظيفتها،وتنطوي بعضُ أنواع الخلايا على:

خلايا الدم

الخَلايا العضليَّة

خلايا الجلد

الخلايا العصبيَّة

الخَلايا الغدِّية

تتحرَّك بعضُ الخلايا، مثل خلايا الدَّم، بحرِّية في الدَّم، ولا ترتبط ببعضها بعضًا،ولكن، هناك خلايا أخرى، مثل الخَلايا العضلية، ترتبط بقوَّة ببعضها بعضًا.

كما أنَّ بعضَ الخلايا، مثل خلايا الجلد، تنقسم وتتكاثر بسرعة؛بينما لا تنقسم ولا تتكاثر خَلايا أخرى، مثل بعض الخلايا العصبيَّة، إلاَّ في ظل ظروف غير مَألوفَة،

الظِّهارة: أسطح الجسم

بالإضافة إلى الخلايا البشرية، يحتوي الجسم البشري على خلايا أجنبية.الخلايا الأجنبية هي كائنات حيّة دقيقة، مثل البكتيريا والفطريات، والتي تعيش على الجلد وفي المسالك التنفسية والفم والسبيل الهضمي والتناسلي والبولي دون أن تُسبّب أي ضرر.وتسمَّى الكائناتُ الحية الدقيقة (المكروبات)، التي تشغل موقعًا معيِّنًا من الجسم عادة، باسم النَّبيت المُقيم resident flora أو الميكْروبيوم microbiome.يعدُّ العديدُ من أنواع النبيت المُقيم مفيدًا للبشر، مثل المساعدة على هضم الطعام، أو الوقاية من نموّ أنواع أخرى من الجراثيم (البكتيريا) أكثر خطورة.

الفيروسات ليست خلايا.تحتوي الفيروسات على مادة جينية (DNA أو RNA)، ولكنها تتطلب خلية حية لكي تتكاثر.

بنية الخلايا تتكوَّن الخلية، التي يُعتَقد أنَّها أصغر وحدة في الكائن الحي، من عددٍ من الأجزاء الصغيرة، ولكلٍّ منها وظيفتُه الخاصَّة. وللخَلايا البشرية غِشاءٌ سطحي (يُدعى الغشاء الخلوي) يبقي محتوياتها معًا.ولكنَّ هذا الغشاءَ ليس مجرَّد كيس، وإنما هو مكوّن فاعل في حياة الخلية.يتحكم الغشاء في المواد الكيميائية والمواد الأخرى التي يمكن أن تدخل الخلية وتغادرها.يتضمن الغشاء أيضًا مستقبلات تميِّز الخلية عن الخَلايا الأخرى.كما تتفاعل المستقبلاتُ أيضًا مع مواد منتَجة في الجسم، ومع الأدوية التي تُؤخَذ وتدخل إليه، ممَّا يسمح لهذه المواد أو الأدوية بالدخول بشكل انتقائي، وترك الخلية (انظر المستقبلات على الخلايا).وغالبًا ما تؤدِّي ردود الفعل أو التفاعلات التي تحدث على مستوى المستقبلات إلى تغيير وظائف الخلية أو التحكُّم فيها.ومثال على ذلك ما يحدث عندما يرتبط الأنسولين بمستقبلات على غشاء الخلية تسمح للغلوكوز بدخول الخلايا والمساعدة في الحفاظ على المستويات المناسبة من السكَّر في الدم. وفي داخل غشاء الخلية يوجد حَيِّزان رئيسيَّان: السيتوبلازم أو الهيولى

النواة تحتوي السيتوبلازم أو الهَيُولى على البنى التي تَستهلك الطاقةَ وتحوِّلها، وتقوم بوظائف الخليَّة. أمَّا النَّواة فتحتوي على المادَّة الجينية للخلية (الجينات والصبغيات) التي تتضمن جميع التعليمات الخاصة بوظائف الخلية وتتحكم بانقسامها وتكاثرها. وأمَّا الميتوكوندريا أو المتقدِّرات فهي بنَى صغيرة داخل هيولى كل خلية تزوِّد الخليةَ بالطاقة. داخل المتقدرة الصورة داخل الخلية