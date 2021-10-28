مقدِّمة في المَوت والاحتِضَار

الموتُ هو جزءٌ جوهري من الحَياة؛ ولهذا فإنَّ الحَديث عن النتائج أو العَواقب المحتملة للمرض، بما في ذلك الوفاة أو الاحتِضار، هو جزء مهمٌّ من الرعاية الصحية.ولكن، يختلف الأطباءُ والمرضى في اللغة التي يستخدمونها، وفي مستوى الراحة التي يبدونها فيما يتعلَّق بهذه المُناقشات.

كما يختلف الأشخاص أيضًا في مستوى الراحة فيما يتعلَّق بكمِّية المعلومات والمشاركة في صنع القرار الذي يريدون.ولذلك، ينبغي على الأشخاص المصابين بأمراضٍ خطيرة وأحبَّائهم أن يحاولوا فهم المسارَ المستقبلي المحتمل لمرضهم بشكلٍ عام، فضلاً عن خيارات التعايُش مع إعاقاتهم الخاصَّة وحالتهم الأسريَّة.

كما ينبغي للأشخاص الحديث عن أي تفضيلات معروفة حولَ العلاج ودعم الأسرة.وتُعرَف هذه التفضيلات باسم التوجيهات المتقدِّمة أو المسبَقة (advance directives).ولكنَّ الأشخاصَ الذين لا يتحدَّثون مع أُسَرهم ومقدِّمي الرعاية الصحية عن تفضيلاتهم للرعاية عندَ اقتراب نهاية حياتهم قد يتلقون مُعالجَات (مثل المُعالجة الكِيميائيَّة أو الجراحة) أو ينتهي بهم الأمر إلى العيش في حالات (مثل المستشفى أو دار التمريض) لا يريدونها.