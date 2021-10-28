عندما يحدث الموت

يجب أن يُعلَن عن الوفاة بطريقةٍ رسمية وفي الوقت المناسب من قبل شخص مرخَّص له بذلك (مثل الطبيب أو الممرِّضة)، كما يجب أن تكون أسبابُ وظروف الوفاة مصدَّقة.ويتفاوت الوفاءُ بهذه المتطلَّبات تفاوتًا كبيرًا في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة.وإذا كان الشخصُ يخطِّط للموت في المنزل، يجب على الأسرة معرفة ما يمكن توقُّعه وماذا تفعل مسبقًا.أمَّا عندما يكون الشخصُ في مكان رعاية المسنين، فتشرح الممرِّضة البروتوكول المعتَمَد عادة.وإذا كان ينبغي استدعاء عناصر الشرطة أو غيرهم من الموظفين العموميين، ينبغي أن تعرف الأسرة ذلك، وينبغي إبلاغ المسؤولين مسبقًا بأنَّ الشخص سيموت في المنزل.وكثيرًا ما يكون من المألوف أو الروتيني، في برامج رعايَة المُحتَضَرين والرعاية المنزلية، إخطار المسؤولين الذين يوفِّرون على الأسرة المصادفات المزعجة.في حالة عدم وجود أية وكالة للمحتضرين أو للرعاية المنزليَّة، يجب على العائلة الاتصال بالطبيب الشرعي أو مدير مراسم الجنازة، ويُفضَّل أن يكونَ ذلك قبلَ حدوث الوفاة، لمعرفة من يجب الاتصال به و ما يمكن توقُّعه.تعدُّ شهادةُ الوفاة ضروريةً لتقديم مطالبات التأمين والحصول على الحسابات المالية ونقل ملكية الممتلكات من المتوفَّى وتسوية الأملاك، وبذلك فإن الأسرة تحتاج إلى بضع عشرات من النسخ غالبًا.

قد تكون العائلةُ متردِّدة في طلب تشريح الجثة أو الموافقة عليه، والذي لا يدفعه التأمين غالبًا إذا طُلِب ذلك.وقد يساعد تشريحُ الجثة على زيادة المعرفة بالأمراض التي أسهمت في الوفاة، ويمكن أن يساعد أفراد الأسرة على إزالة أيِّ شكوك حول سبب الوفاة.بعدَ تشريح الجثَّة، يمكن تحضير الجسم من قبل مسؤول مراسم الجنازة أو الأسرة للدفن أو حرق الجثة.ويجري إخفاءُ الشقوق التي أجريت في أثناء تشريح الجثة بواسطة الملابس.من الأفضل أن يجري اتخاذ القرارات المتعلِّقة بتشريح الجثة قبل الوفاة عادة، لأنَّ ذلك يعدُّ وقتًا أقلَّ إجهادًا ممَّا هو بعدَ الموت مباشرة عادة.

يمكن أن يكونَ الترتيبُ المسبق لخدمات الجنازة وحتى دفعها مقدمًا مفيدًا جدًّا للعائلة، كما يمكن معرفة تفضيلات الشخص الميت في التعامل مع الجسم بعدَ الوفاة.وقد تتراوح الخياراتُ بين الدفن إلى حرق الجثة أو التبرُّع بها للأبحاث.تُقيمُ العديد من العائلات جنازة أو يجتمع أفرادها لتكريم ذكرى الفقيد،ويختار البعضُ أن يكون لديهم خدمة للجنائز بعدَ وفاة الشخص مباشرة، في حين أنَّ آخرين يختارون أن يكونَ له هذه الخدمة (التأبين) بعدَ بضعة أسابيع أو حتى أشهر لاحقة.

ويتوقَّف نظمُ الحياة بعدَ وفاة أحد أفراد الأسرة على طبيعة العلاقة مع المتوفىَّ، وعمر المتوفَّى، والتجارب التي حدثت بالقرب من وقت وفاته، والموارد العاطفية والمالية المتاحة.وكثيرًا ما تحتاج الأسرة إلى دراسة ما إذا كانت قد فعلت ما كان متوقعًا منها، وأن تسعى إلى الطمأنينة.ولذلك، يمكن أن يساعد التحدث مع الطبيب بعد أسابيع قليلة من الوفاة على الإجابة عن الأسئلة العالقة.ومعظمُ الناس الذين فقدوا أحد أفراد العائلة المقرَّبين يعانون من الحزن لما لا يقلُّ عن 6 أشهر، ويمكن أن ينطوي ذلك على الإنكار والغضب والاكتئاب والشعور بالوحدة، والتوهان والتوق.ولكن، يخمد الحزنُ مع الوقت، غير أنَّ الشعورَ بالخسارة يبقى قائمًا،فالناس لا "يتغلَّبون" على الموت بقدر ما يدركون أنَّه أمر منطقيّ ويستمرُّون في الحياة.

في الولايات المتحدة، ينبغي على برامج الاحتِضار التي تتلقَّى أموالًا من ميديكير أن تُقدم خدمات دعم المكلومين لمدة عام على الأقل لعائلة وأصدقاء المتوفى الذي كان يتلقى خدمات رعاية المحتضرين.