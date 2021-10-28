رعاية المُحتَضرين

والاحتِضارُ هو مفهوم وبرنامج للرعاية جَرَى تصميمُه للحدِّ من معاناة الأشخاص المحتضرين وأفراد أسرهم بشكلٍ خاص.وفي الولايات المتَّحدة، يعدُّ الاحتِضارُ هو البرنامج الشامل الوحيد المتاح على نطاقٍ واسع لدعم الأشخاص بأمراض شديدة في أماكن سكنهم.تتخلَّى برامج الاحتِضار عن معظم الاختبارات التَّشخيصية والمُعالجَات التي تطيل الحياة لصالح تخفيف الأَعرَاض.كما أنَّها تثقِّف الأشخاص المحتضرين وأفراد الأسرة حولَ الرعاية المناسبة والرعاية بهدف الراحة.على الرغم من أنَّ برامج الاحتِضار لا تؤكِّد على إطالة أمد الحياة، لكنَّ الرعايةَ الجيِّدة في هذه الحالة قد تُطيل الحياة قليلا، ربَّما عن طريق تجنُّب التأثيرات الجانبية الخطيرة المحتملة للجراحة والمُعالجات المكثَّفة بالأدوية التي يمكن أن يتلقَّاها الأشخاص في غير هذه البرامج.

تركِّز برامجُ الاحتِضار Hospice على تخفيف الأَعرَاض، والرعاية الجالبة للراحة، والدعم العاطفي للمريض والأسرة.

ولا تؤكد برامجُ الاحتِضار هذه على الاختبارات التَّشخيصية، أو إيجاد علاج، أو إطالة أمد الحياة.

في الرعاية المُحتَضرين النَّموذجیة، یساعد أحدُ أفراد العائلة أو أحد الأصدقاء المقرَّبین أو کلاھما على اتِّخاذ القرارات بشأن الشخص المُصاب بأمراض خطیرة عندما لا یکون قادرًا أو مؤھَّلاً للمشاركة في هذه القرارات.لذلك، يقوم فريقُ الاحتِضار عادة بزيارة الشخص بقدر ما يحتاج إليه الشخص، يوميًا في بعض الأحيان، ويتوفَّر شخص ما عند الطلب على مدار الساعة.يجري تدريبُ العاملين في المستشفيات بشكلٍ خاص، للمساعدة على تدبير الأَعرَاض، وتقديم الدعم العاطفي والروحي، والتدريب العملي على الرعاية الصحية.

ينطوي فريقُ الاحتِضار على أشخاص مختلفين من المهنيين دائمًا، مثل الأطبَّاء والممرضين والاختصاصيين الاجتماعيين، والمرافقين (على سبيل المثال، المساعدين الصحِّيين المنزليين)، وعلى العلاج بالكلام والمعالجة الفيزيائيَّة والمهنية إذا لزم الأمر.كما يمكن أن يشارك الصيادلة واختصاصيُّو التغذية وغيرهم من المعالجين أيضًا.

يقدِّم فريقُ برنامج الاحتِضار الرعايةَ للمَرضى في المنزل أو في دور الرِّعاية التمريضيَّة.وعلى الرغم من أنَّ موظَّفي برنامج الاحتِضار لا يقدِّمون الرعاية للأشخاص في المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل عادة، لكنَّ العديدَ من المستشفيات تقوم بوضع برامج رعاية تعالج الأَعرَاض بشكلٍ كامل، وتساعد على اتِّخاذ القرارات (خدمات الرعاية التلطيفية) للتعامُل مع قضايا الرعاية نفسها.

وتختلف برامجُ الاحتِضار عن بعضها بعضًا في الخدمات التي تقدِّمها بسهولة، وفي المُعالجَات والأجهزة التي تدعمها وتستخدمها.وتعتمد طبيعةُ الرعاية في برامج الاحتِضار، والتي تخدم شخصًا معيَّنًا وأسرته، على احتياجاتهم ورغباتهم، وعلى الاعتبارات المالية، وعلى مهارات وقدرات البرامج المحلية.

ويمكن لرعاية المُحتضَرين توفير المُعالجَات الطبية الأكثر ضرورية، ويبقى للأطبَّاء دورهم في ذلك.يشرف الممرِّضون عادة على الخطَّة العامَّة للرعاية، بما في ذلك إعطاءُ الأدوية والعلاج بالأكسجين والخطوط أو القثاطر الوريديَّة أو غيرها من المعدَّات الخاصة.ويساعد العاملون الاجتماعيون والقَساوسة والمتطوِّعون المدرَّبون على معالجة المسائل الشخصية والروحية والماليَّة.ويوفِّر مستشارو حالة الحزن الدعمَ والبصيرة خلال مرحلة التفجُّع على الميت.وتساعد خططُ رعايَة المُحتَضَرين أفرادَ الأسرة على الاستعداد لتحديات موت أحد أفرادها، والتعامل مع هذا الوضع في وقت الوفاة، بما في ذلك أدوارُهم وكيفية الحصول على المساعدة اللازمة.

كما يحتاج معظمُ الأشخاص المحتضرين أيضًا إلى بعض المساعدة على القيام بالنشاطات اليومية (على سبيل المثال، خلع الملابس والاستحمام وإعداد الطعام)، وقد يكون بعضُهم بحاجة إلى رعايةٍ كاملة.وكثيرًا ما يقدِّم أفراد الأسرة والأصدقاء هذه الرعاية، ويمكن أن توفِّر دور رعاية المحتضرين أو الأسرة مساعدةً إضافية مدفوعة الأجر من مساعدي الصحَّة المنزلية.

یدفع برنامج ميديكير Medicare أو التأمین لخدمات المحتضرين عادة، ولکن غالباً فقط بعدما یقرِّر الطبیب بأنَّ الشخص مصاب باضطراب قاتل ویتوقع أن یعیش أقلَّ من 6 أشھر.ويبقى الأشخاص مشمولين بالتأمين الطبي المنتظم لهم لحالاتٍ لا صلة لها بتشخيص الاحتِضار.قد تتوقف رعاية المُحتضَرين في أي وقت، على سبيل المثال، إذا تحسَّنت صحة الشخص أو كان الشخص يرغب في تجربة مُعالَجَة واعدة للحالة الكامنة.