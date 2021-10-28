المَخاوَفُ الماليَّة في نهاية الحَيَاة

غالبًا ما يصاحب العجزُ التدريجي أو المتفاقم الأمراضَ المميتة.قد يصبح الأشخاص بالتدريج غيرَ قادرين على إدارة المنزل أو الشقَّة، أو إعداد الطعام، أو التعامل مع المسائل الماليَّة، أو المشي، أو رعاية أنفسهم.ومعظمُ الأشخاص الذين يموتون يكونون بحاجة إلى مساعدة، خلال الأسابيع الأخيرة على الأقلّ، أو لفترة أطول قبل ذلك غالبًا.ولذلك، ينبغي توقُّعُ مثل هذا العجز، ربَّما باختيار السكن الذي يمكن الوصولُ فيه باستخدام الكراسي المتحرِّكة أو بأن يكون قريبًا من مقدِّمي الرعاية الأسريَّة.وقد تساعد الخدماتُ، مثل العلاج المهني أو الفيزيائي والتمريض الصحِّي المنزلي، الشخصَ على البقاء في المنزل، حتى عندما يتفاقم العجز.

يمكن أن يؤثِّر العجزُ والمرض في الأُسَر ماليًّا؛فالعَديدُ من العائلات تَستنزِف مدَّخراتها خلال رعاية أحد أفراد الأسرة عندَ اقتراب الموت.ولا يدفع برنامجُ ميديكير Medicare مقابل العديد من الخدمات التي يحتاج إليها الأشخاص، مثل الرعاية طويلة الأمد في دور التشخص، أو مساعدي الصحَّة المنزلية.أمَّا الخدماتُ المقدَّمة من قبلبرنامج الاحتِضار فهي استثناء، لأنَّها تكون شاملة تمامًا عادة.ولكن، قد يكون لدى العديد من الأشخاص احتياجاتٌ كبيرة خلال الفترات التي قد يكونوا فيها غيرَ مؤهَّلين للحصول على رعاية رسمية للمحتضرين.

ولذلك، يجب على الأسرة التحقُّق من تكلفة الرعاية لمرض خطير لدى أحد أفراد العائلة.ويمكن للمعلومات واللوائح المتعلِّقة بالتغطية أن تحتاج إلى إجراءات كبيرة ودؤوبة للحصول عليها.وتعدُّ استشارة الطبيب وفريق الرعاية، وزيارة موقع Eldercare Locator على النت أو الاتصال بالرقم 1-800-677-1116، أو استشارة اختصاصي اجتماعي من أحد المستشفيات أو الخطّط الصحية أماكنَ جيِّدة للبدء بذلك.

ولكن، كثيرًا ما يقدِّم أفراد الأسرة معظمَ تكاليف الرعاية في نهاية العمر مجانًا، ولكن عليهم أن يستكشفوا كيف يمكن لمقدِّمي الرعاية الاختصاصيَّة مساعدتهم حتى يمكنهم تحمُّل الأعباء.كما قد تكون هناك أيضًا تكاليفُ للتوقُّف عن العمل، وكذلك نفقات الأدوية والرعاية المنزلية والسَّفَر.ولذلك، ينبغي أن تتحدَّث الأسرةُ بصراحة عن التكاليف مع الطبيب، وأن تصرَّ على إيلاء اهتمام معقول لهذه التكاليف، والتخطيط للمستقبل للحدِّ منها أو الاستعداد لها.

ومن المُستحسَن التخطيط لمُمتلكات الشخص المحتضر؛وعلى الرغم من أنَّ مناقشة مسائل الملكيَّة والمسائل المالية يصعب القيام بها عندما تكون الوفاة وشيكة، لكنَّها تعدُّ فكرة جيِّدة عادة.وكثيرًا ما يكشف ذلك عن أشياء يمكن أن يوقعها الشخصُ المحتضر أو يرتِّبها، ممَّا يخفِّف العبء عن الأسرة.وهناك بعضُ المحامين المتخصِّصين في رعايَة شؤون المُحتَضَرين، ويمكن أن يساعدوهم على التعامل مع الشؤون الماليَّة والقانونية.