الأَعرَاض في أثناء مرض مُميت

يخشى معظمُ الأشخاص الألمَ وهم يواجهون الموت.ولكن، يمكن لجميع الأشخاص تقريبًا أن يحصلوا على مزيد من الرَّاحَة، كما أنَّ معظمَهم يمكن أن يبقوا متيقِّظين ويشاركوا في مجريَات هذا العالم أيضًا؛غيرَ أنَّ مُعالَجَة الألم بشكل مكثَّف قد تسبِّب في بعض الأحيان بشكلٍ لا مفر منه التهدئةَ أو التَّخليط الذهنِي.

ويعتمد اختيارُ الطبيب لمسكِّن الألم إلى حد كبير على شدة الألم وسَببه، حيث يحدِّد الطبيب ذلك من خلال التحدُّث مع الشخص ومراقبته.ويعدُّ الأسبرين والأسيتامينوفين والعَقاقير المُضادَّة للالتهاب غير الستيرويديَّة فعالةً في تخفيف الألم الخفيف.ولكن، يحتاج كثيرٌ من الأشخاص إلى مسكِّنات للألم أكثر قوة، مثل المسكِّنات الأفيونية، لعلاج الألم المتوسط إلى الشديد.بالنسبة إلى المسكنات الأفيونية التي تُعطَى عن طريق الفم، مثل أوكسيكودون وهدرومورفون والمورفين وميثادون، أو تحت اللسان مثل الفِنتانيل، يمكن أن تخفِّف الألمَ بشكل ملائم وفعَّال لعدَّة ساعات.إذا كان الشخصُ لا يستطيع أن يأخذ الأفيونيَّات عن طريق الفم أو تحت اللسان، تُعطَى هذه المسكنات الأفيونية عن طريق لصاقة جلديَّة أو الحقن تحت الجلد أو في العضلات وعبر المستقيم، أو بالتسريب المستمرّ عبرَ الوريد.

وينبغي إعطاءُ العلاج الكافي بالعَقاقير في وقت مبكِّر بدلاً من تركها حتى يصبح الألم غيرَ محتمل.ولا توجد جرعةٌ مُعتادَة؛فبعضُ الأشخاص يكونون بحاجةٍ إلى جرعات صغيرة فقط، في حين أن البعضَ الآخر يحتاجون إلى جرعات أكبر بكثير للحصول على التأثير نفسه.إذا لم تَعُد الجرعةُ الأفيونية فعَّالة، يجب على الأطباء زيادة الجرعة، وغالبًا عن طريق مضاعفتها.قد ينتج الاعتمادُ على الأدوية أو التعوُّدُ عليها عن استخدام الأفيونيَّات بشكل منتظم، ولكن لا يسبِّب مشاكل في الأشخاص المحتَضرين باستثناء الحاجة إلى تجنُّب السَّحب المفاجئ وأعراضه المزعجة.إدمان الأدوية ببساطة ليس مصدرَ قلقٍ عندما يكون الشخص على وشك الموت.

ولكنَّ الموادَّ الأفيونية قد تسبِّب تأثيراتا جانبية، مثل الغثيان أو التركين أو التَّخليط الذهنِي أو الإمساك أو التنفُّس البطيء أو السطحي (التثبيط التنفُّسي).ومعظمُ هذه التأثيرات الجانبية، باستثناء الإمساك، تزول عادة مع مرور الوقت أو عندما يَجرِي استبدال دواء أفيونيّ بآخر.ويمكن، في كثير من الأحيان، الحدُّ من الإمساك عن طريق البَدء بالمليِّنات حتى قبلَ إعطاء المواد الأفيونيَّة.قد تسبِّب المواد الأفيونية الهذيان والاختِلاجَات أحيانًا.ولكن غالبًا ما يستفيد الأشخاص الذين لديهم تأثيرات جانبية شديدة أو مستمرَّة، أو عدم كفاية تخفيف الألم، من العِلاج على يد اختصاصي الألم.

ويؤدِّي استخدامُ أدوية أخرى، بالإضافة إلى المواد الأفيونية، إلى زيادة الراحة غالبًا، ويقلِّل من جرعة الأفيونيات والتأثيرات الجانبيَّة.ويمكن أن تقلِّل الستيرويدات القشرية (مثل بريدنيزون أو ميثيل بريدنيزولون) من آلام الالتهاب والتورُّم.كما أنَّ مضادَّاتِ الاكتئاب (مثل نورتريبتيلين nortriptyline ودوكسيبين doxepin) أو غابابنتين gabapentin تُساعد على تدبير الألم الناجم عن مشاكل الأعصاب أو الحبل الشوكي أو الدماغ.ويمكن أن تُعطَى بعضُ مضادَّات الاكتئاب، مثل دوكسيبين، في الليل لمساعدة الأشخاص على النوم أيضًا.وتعدُّ البنزوديازيبينات Benzodiazepines (مثل لورازيبام lorazepam) مفيدةً للأشخاص الذين يزداد الألم لديهم سوءًا بسبب القلق.

أمَّا بالنسبة للألم الشَّديد الذي يقع في بقعةٍ واحدة، فإنَّ المخدِّرَ الموضعي الذي يَجرِي حقنُه في العصب أو حوله ("إحصار العصب") عن طريق طبيب التخدير (طبيب ذو تدريب خاص في تدبير الألم ودعم الأشخاص في أثناء الجراحة) قد يؤمِّن تخفيف الألم مع قليل من التأثيرات الجانبية.

وتفيد طرائق تعديل الألم (مثل التخيل الموجه [guided imagery] والتنويم المغناطيسي والوخز بالإبر والاسترخاء والارتجاع البيولوجي) بعض الأشخاص.وقد يكون تقديمُ المشورة بشأن الشدَّة والقلق مفيدًا جدًّا، وكذلك الدعم الروحي من رجل دين.