السرية و نظام حماية معلومات المرضى الأمريكي

من واجب اختصاصيي الرعاية الصحية اتخاذ ما يلزم للحفاظ على سرية المعلومات الطبية الشخصية بما يتفق مع تفضيلات الشخص.على سبيل المثال، ينبغي إجراء المناقشات الطبية بين الطبيب والمريض بشكل مغلق، وقد يفضل المريض أن يتصل الطبيب به عبر الهاتف الخلوي وليس رقم المنزل الثابت.حتى أفراد الأسرة المقربون الذين يتمتعون بالوعي الكافي قد لا يسمح لهم بالضرورة بالحصول على معلومات عن الحالة الطبية لأحد أفراد أسرتهم.(انظر أيضًا لمحة عامة عن القضايا القانونية والأخلاقية في الرعاية الصحية).

يحق لجميع الأشخاص التمتع بالسرية ما لم يمنحوا الإذن برفع السرية عن بياناتهم الطبية.هناك قانون فيدرالي يُسمى قانونُ قابليَّة نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) ينطبق على معظم اختصاصيي الرعاية الصحية (انظر وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية: للمستهلكين: حقوقك بموجب قانون HIPAA).تتضمن تشريعات HIPAA مواد تُعرف باسم قانون الخصوصية، والتي تحدد قواعدَ مُفصَّلة بشأن الخصوصية، والوصول إلى المعلومات، والإفصاح عن المعلومات الصحية المحددة بشكلٍ مخصص لكل حالة، والتي يشار إليها بالمعلومات الصحية المحمية.على سبيل المثال، ينص نظام حماية معلومات المرضى الأمريكي على ما يلي:

ينبغي أن يكون المرضى قادرين على رؤية نسخ من سجلاتهم الطبية والحصول عليها وطلب إجراء تصحيحات في حال اكتشاف أخطاء فيها.

إن أي شخص مخول قانونيًا باتخاذ قرارات الرعاية الصحية نيابةً عن الشخص الفاقد لهذه القدرة له نفس الحق في الوصول إلى المعلومات الطبية الشخصية للشخص.

يجب على اختصاصيي الرعاية الصحية الكشف بشكل روتيني عن إجراءاتهم المتعلقة بخصوصية المعلومات الطبية الشخصية.

يمكن لاختصاصيي الرعاية الصحية مشاركة المعلومات الطبية للشخص، ولكن فقط فيما بينهم طالما أن ذلك ضروري لتوفير الرعاية الطبية أو لسداد أجور العلاج.

لا يجوز الكشف عن المعلومات الطبية للمرضى لأغراض التسويق.

يجب على اختصاصيي في مجال الرعاية الصحية اتخاذ الاحتياطات المناسبة لضمان سرية اتصالاتهم مع المرضى.

قد یقدم المرضى شکاوى حول ممارسات الخصوصیة لاختصاصيي الرعایة الصحّیة (مباشرة إلی اختصاصي الرعایة الصحّیة، إو إلى مسؤول الالتزام بالخصوصية المُعيّن من قبل المؤسسة بما يتوافق مع قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة HIPAA، أو مکتب الحقوق المدنیة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانیة في الولایات المتحدة - انظر كيفية تقديم شكوى إلى مكتب الحقوق المدنية).

ينبغي عدم تفسير قواعد الخصوصية الخاصة بقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة HIPAA على نحو يعيق التواصل الاعتيادي مع اختصاصيي الرعاية الصحية الآخرين الذين يتولون رعاية المريض، أو عائلة المريض أو أصدقائه.حيث تسمح القواعد للأطباء أو غيرهم من اختصاصيي الرعاية الصحية بتبادل المعلومات ذات الصلة المباشرة مع الزوج/الزوجة أو أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو غيرهم من الأشخاص الذين يحددهم المريض.إذا كان المريض يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية، فقد يناقش الطبيب معلوماته الطبية مع أفراد عائلته أو غيرهم من الموجودين إذا وافق المريض أو أظهر عدم الاعتراض على ذلك (إذا أعطي الفرصة لإبداء الاعتراض).حتى عندما يكون المريض غير موجود أو أن طلب الإذن من المريض هو إجراء غير عملي بسبب حالة الطوارئ أو العجز، فيمكن للطبيب تبادل معلومات المريض الطبية مع أفراد أسرته أو أصدقائه عندما يُقدّر الطبيب، من خلال خبرته المهنية، بأن ذلك سيكون في صالح المريض.

قد يطلب القانون أحيانًا من اختصاصيي الرعاية الصحية الكشف عن بعض معلومات المريض الطبية، ويحدث ذلك عادةً إذا كانت الحالة تشكل خطرًا على الآخرين.يسمح قانون قانون قابليَّة نقل التأمين الصحِّي والمُساءَلة (HIPAA) بمثل هذه الإفشاءات.على سبيل المثال، يجب التبليغ عن بعض الأمراض المعدية، مثل عدوى كوفيد-19، وفيروس العوز المناعي البشري (HIV)، والزهري، والسل، إلى مؤسسات الصحة العامة المحلية أو التابعة للولاية.ينبغي على اختصاصيي الرعاية الصحية الذين يلاحظون علامات طبية على إهمال أو سوء معاملة الأطفال أو البالغين أو كبار السن تقديم تقارير عن هذه المعلومات إلى خدمات الحماية.وتنص قوانين بعض الولايات الأمريكية على ضرورة إبلاغ إدارة المركبات عن الظروف التي قد تعوق قدرة الشخص على قيادة المركبات بشكل كبير، مثل الخرف أو النوبات الصرعية.كما يُسمح لاختصاصيي الرعاية الصحية بالإفصاح عن المعلومات لمراكز تبادل المعلومات الصحية ووكالات الصحة العامة لأغراض الصحة العامة في أثناء أحداث مثل جائحة كوفيد -19.