مقدمة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الرعاية الصحية

لتحقيق الفائدة القصوى من خيارات الرعاية الصحية المتاحة، ينبغي على الأشخاص المشاركة بفعالية في عملية الرعاية الصحية الخاصة بهم.تعني المشاركة الفاعلة أشياء كثيرة، بما فيها ما يلي:

زيارة الطبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية بانتظام، وعلى النحو الموصى به، وذلك بحسب العمر والحالة الصحية

الحصول على الرعاية الوقائيَّة المناسبة

التواصل الفعَّال مع اختصاصيي الرعاية الصحية إما بطريقة مباشرة أو عن طريق البديل أو أحد أفراد العائلة المُحددين من قبل المريض

البقاء في حالة تَيقُّظ وانتباه بالنسبة لعَلامات تدهور الصحَّة أو التغيُّرات الجسدية (مثل التغيُّر في لون شامة، أو خسارة وزن غير متوقعة، أو اكتشاف كتلة في الثدي أو الخصيَة)

الاحتفاظ بسجلّ للمعلومات الطبية الشخصية، بما في ذلك قوائم الأدوية، والحساسية للأدوية، والتطعيمات

اكتساب المعرفة حولَ قضايا الرعاية الصحية (بما في ذلك كيفية الدفع مقابل الأدوية والرِّعاية)

التعرُّف إلى التقنيات بهدف المشاركة في التطبيب عن بعد عندما يكون ذلك مناسبًا

في بعض البلدان، التوقيع على التوجيهات المسبقة، بما في ذلك التوكيل الرسمي للرعاية الصحية ووصية نهاية الحياة، وتوثيق التفضيلات المتعلقة بالتبرع بالأعضاء؛ إذ ينبغي توفير وثائق الرعاية الصحية هذه في حالة الطوارئ

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب معيَّن، فإنَّ المشاركةَ الفعَّالة تعني مراقبة صِحَّتهم الشخصية أيضًا.فعلى سَبيل المثال، لابدَّ للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدَّم أن يقيسوا ضغطَ الدم بانتظام، وللأشخاص المصابين بمرض السكَّري أن يقيسوا مستوى السكَّر في الدم بانتظام أيضًا.

يُعد التواصل الجيد—المشاركة المنفتحة والصادقة للمعلومات—مع الأطباء وغيرهم من اختصاصيي الرعاية الصحية أمرًا بالغ الأهمية لأنه يُفضي إلى رعاية صحية أفضل.فبالتواصل الجيِّد، يستطيع الأطباء تكوينَ فهمٍ أفضل للمشاكل التي يواجهها الشخصُ؛ كما أنَّ الشخص يفهم بشكلٍ أفضل كيف يمكن معالجة المشاكل.ويعزِّز ذلك الثقةَ بين الطبيب والشخص أيضًا، ممَّا يجعل الشخص أكثر استعدادًا لمتابعة نظام العلاج.ويمكن للمعلوماتُ على شبكة الإنترنت (انظر تحري المعلومات حول مرض معين)، إذا كان موثوقًا بها، أن تُساعد الأشخاص على معرفة المزيد عن صحَّتهم وعن الأمراض بطرق قد تعزِّز علاقتهم مع الممارس.ولكن، يُعدُّ النقاش بين الأشخاص واختصاصيي الرعاية الصحية أمرًا ضروريًا لوضع المعلومات التي يتم الحصول عليها من الإنترنت في سياق شخصي ذي صلة.