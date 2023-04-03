الاستفادةُ القصوى من زيارة الرعاية الصحية

في المرَّة الأولى التي يزور فيها المَرضَى طبيبَ الرعاية الأوَّلية، يجب أن يسألوا جميعَ الأسئلة ذات الصلة باختيار الطبيب، والتي يجب ألاَّ يسألوها (انظر هل هذا الطبيب هو المطلوب؟).قد تكون الأسئلة التالية مفيدةً بشكل خاص:

كيف يجري التعاملُ مع المشاكل الصحية العاجلة المفاجئة التي تحدث في الليل أو خلال عطلة نهاية الأسبوع؟

كيف يَجرِي الحصولُ على نتائج الاختبارات؟(على سَبيل المثال، إلى أين تتَّصل أو ترسل البريدَ الإلكتروني لمعرفة الشخص المسؤول عن طلب هذه النتائج).

لماذا يجب أن يكونَ لديَّ توجيه مسبَق (مثل وثيقة الحياة أو تفويض شخص ما)؟كيف أحضِّر مثل هذا التوجيه؟

إذا كان لدى المَرضَى توجيه مسبق بالفعل، فيجب عليهم إحضار نسخة منه أو النسخة الأصلية حتى يحتفظ الطبيبُ بنسخة منها في السجِلّ.كما يجب عليهم جمع كلّ الأدوية والمكملات التي يتناولونها حاليًا، بما في ذلك الأدوية التي لا يحتاج صرفها إلى وصفة طبية، والأعشاب الطبية، والفيتامينات، وتقديمها إلى عيادَة الطَّبيب.

في الزيارة الأولى، يسأل الطبيبُ عن مواضيع مثل الصحَّة السابقة والحالية، وصحَّة الأقارب (التاريخ الصحي للعائلة)، والمعالجات، والاختبارات، وأسلوب الحياة.وحتَّى إذا لم يطلب الطبيب، يجب على الأشخاص التأكُّد من أنَّ لدى الطبيب معلومات معيَّنة عنهم، مثل

معلومات عن حالات الاستشفاء السابقة، أو استخدام الخدمات الصحية المنزلية، أو الرعاية التي يتلقَّاها المريضُ من أيِّ اختصاصيين أو غيرهم من ممارسي الرعاية الصحية (بما في ذلك ممارسو الطبّ البديل)، مع أسماء وعناوين وأرقام هواتف هذه المصادر للرعاية الصحية

معلومات عن أيّة اختبارات تشخيصية ومُعالجَات مخطَّط لها بالفعل

عادات التمارين الرياضية، وعادات وجودة النوم، والنظام الغذائي (بما في ذلك استهلاك الكافيين)، والممارسات الجنسيَّة، واستخدام التبغ، والكحول، والأدوية والمكملات التي لم يصفها ممارس الرعاية الصحية (بما في ذلك الأدوية التي يمكن صرفها بدون وصفة طبِّية، والفيتامينات، والأعشاب الطبية)

حالات حساسية أو عدم تحمل دوائي سابقة مُسجلة أو مشتبه بها

أية اعتبارات شخصية أو روحية أو ثقافية قد تؤثِّر في قرارات الرعاية الصحية

الصيدلية التي يستخدمونها (بحيث يمكن طلب صرف الوصفات الطبية أو إرسالها إلكترونيًا)

ويساعد توفيرُ هذه المعلومات على تحسين نوعية الرعاية، وضمان أن يكونَ أيُّ تغيير في الممارسين على نحو سَلِس؛فعلى سَبيل المثال، يجب على المَرضَى تقديم معلومات الاتصال الخاصَّة بطبيب الرعاية الأوَّلية الذي يراجعونه إلى ممارسي الرعاية الصحية الآخرين والمرافق التي زاروها وتقديم موافقة خطية مكتوبة لفسح المعلومات.ثم، يمكن للممارسين المعنيين التواصُل مع بعضهم بعضًا بسهولة أكبر.كما تساعد معلوماتُ الاتصال طبيبَ الرعاية الأوَّلية أيضًا على الحصول على نسخ من المعلومات ذات الصلة للسجلِّ الطبي.