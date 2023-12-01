علاج الألم والالتهاب

إذا كانت العضلات تفتقر إلى التغذية العصبية المناسبة (بسبب إصابة الأعصاب المحيطية، أو اضطراب في الحبل الشوكي، أو سكتة دماغية)، فسرعان ما تُصاب العضلات بالضمور وتصبح متصلبة ومتشنجة.يؤدي التحفيز الكهربائي عن طريق الأقطاب الكهربائية التي تُوضع على الجلد إلى تقلص العضلات، وتوفير شكل من أشكال التمارين التي تساعد على منع الضمور والتشنج.

يُطلق على أحد أنواع التحفيز الكهربائي اسم تحفيز الأعصاب الكهربائي عبر الجلد (transcutaneous electrical nerve stimulation - TENS) - ويستخدم تيارًا كهربائيًا ضعيفًا لا يسبب تقلص العضلات.قد يكون تحفيز الأعصاب الكهربائي عبر الجلد مفيدًا في علاج آلام الظَّهر المزمنة، والتهاب المَفاصِل، والتواء الكاحل، والقوباء المنطقية، والمناطق المحدودة من الألم.ولإجراء التحفيز العصبي الكهربائي عبر الجلد، يُستخدم جهاز محمول يعمل بالبطارية يُنتج تيارًا كهربائيًا يجري تطبيقه من خلال أقطاب كهربائية توضع على الجلد.يُسبب الجهاز إحساسًا بالوخز ولكنه ليس مؤلمًا.

قد يجري تطبيق التحفيز العصبي الكهربائي عبر الجلد عدة مرات في اليوم بمعدل يتراوح بين 20 دقيقة وبضع ساعات، وذلك بحسب شدة الألم.في كثير من الأحيان، يمكن تدريب الأشخاص على استخدام جهاز التحفيز العصبي الكهربائي عبر الجلد في المنزل حسب الحاجة.يتحمل معظم الأشخاص العلاج بشكل جيد، ولكن ليس من الضروي أن تتراجع شدة الألم عند جميع الأشخاص.قد يسبب جهاز التحفيز العصبي الكهربائي عبر الجلد اضطراب نظم القلب (arrhythmias).وبالتالي، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض قلبي شديد أو يحملون ناظمة قلبية اصطناعية عدم استخدام هذه التقنية.لا ينبغي تطبيق جهاز التحفيز العصبي الكهربائي عبر الجلد على العينين أو بالقرب منهما.