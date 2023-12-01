إعادة تأهيل المكفوفين

يتوقف إعادة تأهيل الأشخاص المكفوفين على ما إذا كان فقدان البصر موجودًا منذ الولادة (خلقيًا)، أو حدث في سنٍ مبكرةٍ جدًا، أو ما إذا حدث في وقتٍ لاحقٍ من الحياة.عادةً ما يتلقى الأطفال الذين ولدوا مكفوفين أو أصيبوا بالعمى في سن مبكرة جدًّا تعليمًا خاصًأ للتأقلم على القيام بمهامهم بدون رؤية.ونتيجة لذلك، فإن معظم أولئك الأطفال ينجحون في التأقلم مع أوضاعهم.ولكن، يجب على الأشخاص الذين يفقدون البصر في وقت لاحق من الحياة تعلم طرق جديدة للتعامل مع حياتهم اليومية، مثل كيفية تناول طعامهم بمفردهم.عادة ما يَجرِي تعليم الأشخاص طريقة الساعة.حيث يُصور طبق العشاء كساعة، وتوضع اللحوم دائمًا على الساعة الثامنة، في حين توضع الخضراوات على الساعة الرابعة، وتوضع المشروبات على الساعة الواحدة.

كما يقوم المعالجون بتدريب الأشخاص على الاعتماد أكثر على الحواس الأخرى، واستخدام أجهزة والوسائل الخاصة بالمكفوفين، مثل طريقة برايل.والهدف من ذلك هو مساعدة الأشخاص على استعادة القدرة على القيام بمهامهم قدر الإمكان، وتعزيز الاستقلالية والثقة بالنفس.

كما يتدرب الأشخاص فاقدو البصر أيضًا على كيفية استخدام العكازات، ويتعين على أفراد العائلة وغيرهم من مقدمي الرعاية تعلم كيفية المشي معهم.يُطلب من أفراد الأسرة عدم تغيير مواضع الأثاث أو الأشياء الأخرى دون إخبار الشخص.

أما تعلم الاعتماد على الكلاب المدربة على مساعدة فاقدي البصر وطريقة برايل فتأتي في وقت لاحق.وحتى ذلك الوقت، تساعد الكتب السمعية الأشخاص فاقدي البصر على القراءة.