إعادة التأهيل لأمراض القلب

تكون إعادة التأهيل القلبي مفيدة لبعض الأشخاص الذين عانوا مؤخرًا من نوبة قلبية أو فشل قلبي، أو أصيبوا بدَاء الشِّرايين التاجية أو تفاقمت حالتهم بشكل مفاجئ مؤخرًا، أو خضعوا لعملي جراحي في القلب.تهدف إعادة التأهيل القلبي إلى استعادة القدرة الوظيفية بشكل كامل، أو عوضًا عن ذلك الحفاظ على استقلالية المريض أو استعادتها، أو على الأقل، ضمان قدرة المريض على القيام بالنشاطات اليومية الأساسية، ضمن حدود الإمكانية.(انظر أيضًا لمحة عامة عن إعادة التأهيل).

قد يؤدي المكوث في السرير لمدة تزيد عن يومين أو ثلاثة أيام إلى إضعاف العضلات والقلب (زوال التكيف deconditioning)، وربما الاكتئاب.لذلك، من الضروري البدء بإعادة التأهيل القلبي بأسرع وقت ممكن بعد استقرار حالة الشخص الطبية، وعادة ما يكون ذلك قبل مغادرة المستشفى.

تبدأ برامج إعادة التأهيل عادة بالنشاطات الخفيفة، مثل الانتقال من السرير إلى كرسي أو الجلوس عليه.عندما يتمكن المريض من القيام بهذه الأنشطة بشكل سلس ومريح (في اليوم الثاني أو الثالث من البدء)، فيمكن الانتقال إلى النشاطات الأكثر صعوبة، مثل خلع الملابس، وحلاقة الذقن، والمشي لمسافات قصيرة.

تحتوي العديد من المستشفيات على صالات رياضية للعلاج الفيزيائي.قد تتضمن التمارين الرياضية على السير على جهاز المشي أو استخدام دراجة ثابتة.في حال شعور الشخص بالتعب أو الجهد مع زيادة مستوى النشاط، فيُطلب منه التوقف الفوري عن ممارسة التمرين، والاستراحة حتى تختفي الأَعرَاض.ثم يعيد الطبيب تقييم كفاءة عمل القلب لتقدير استعداد الشخص لمواصلة إعادة التأهيل.قبل خروج الشخص من المستشفى، يقوم الطبيب بتقييم حالته حتى يتمكن من وصف برنامج مناسب لإعادة التأهيل أو ممارسة الرياضة.

هل تعلم...

وبعد تخريج المريض من المستشفى، تتم زيادة شدة وكثافة التمارين ببطء، وقد يتمكن المريض من استعادة القدرة على القيام بجميع النشاطات الاعتيادية في غضون 6 أسابيع.يستفيد معظم الأشخاص من برامج إعادة التأهيل القلبي في العيادات الخارجية، والتي تستمر عادة لنَحو 12 أسبوعًا، حيث تركز تلك البرامج على تدريب الأشخاص ومراقبة تقدمهم.وقد يتلقى هؤلاء أيضًا مساعدة بخصوص التعامل مع الآثار النفسية للنوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

كما يتعلم المرضى أهمية التغيرات في نمط الحياة وكيفية القيام بها، وبالتالي التخلص من عوامل الخطر.تساعد التغيرات التالية في نمط الحياة على منع تفاقم داء الشرايين التاجية، والحدّ من خطر الإصابة بنوبة قلبية ثانية:

الإقلاع عن التدخين

تخفيف الوَزن

السيطرة على ضغط الدم

الحدّ من مستويات الكوليسترول في الدَّم من خلال النظام الغذائي أو الأدوية

ممارسة التمارين الهوائية بشكل يومي

وبشكل مماثل، فإن تعديل عوامل الخطر قد يساعد على الحدّ من تفاقم الفشل القلبي.