إعادة التأهيل بعد بتر الطرف

ينجم بتر الساق إما عن الحوادث (مثل حوادث السيارات أو المعارك الحربية) أو عن الإجراءات الجراحية الهادفة لعلاج مُضَاعَفات حالة مرضية (مثل تراجع التدفق الدموي إلى الساق بسبب السكّري أو تصلب الشرايين).يمكن بتر الساق تحت الركبة أو فوق الركبة، أو على مستوى الورك.وقد يجري بتر القدم بكاملها، أو إصبع قدم واحدة أو أكثر.

بعد بتر الساق، يجري تصميم وتركيب طرف اصطناعي لمعظم الأشخاص (طرف صناعي سفلي).ويمكن أن تشمل المُكَوِّنات الطرفية أصابع قدم صناعية، أو قدم، أو وحدة ركبة بالنسبة لحالات البتر فوق مستوى الركبة.يمكن للأطراف الصناعية الحديثة التي يجري التحكم بها من خلال معالجات صغرية وتزود بطاقة كهربائية عضلية (تنتجها عضلات الشخص نفسه)، أن تساعد على التحكم بحركات الساق الصناعية بدقة أكبر.

يتضمن برنامج إعادة التأهيل على ممارسة تمارين تكيّف عامة، وتمارين خاصة بتمطيط الورك والركبة، وتقوية عضلات الساق.يجري تشجيع الشخص على البدء في الوقوف وممارسة تمارين التوازن بالاستناد إلى قضبان متوازية في أسرع وقت ممكن.قد يكون من الضروري إجراء بعض تمارين التحمل.يجري تصميم البرنامج الرياضي بحسب ما إذا كان البتر قد جرى في ساق واحدة أو كلتا الساقين، ومقدار البتر في كل ساق.

تميل العضلات القريبة من الطرف المبتور أو في مفصل الورك أو الركبة إلى القِصر.ينجم هذا القِصَر عن الجلوس المطول على كرسي عادي أو كرسي متحرك أو الاستلقاء على السرير مع عدم اتخاذ وضعية مستقيمة للجسم (يُطلق عليه اسم تقفّع contractures).تحدّ التقفعات من مدى الحركة.إذا كان التقفع شديدًا، فقد لا ينطبق الطرف الاصطناعي بشكل صحيح، وقد يصبح الشخص غير قادر على استخدام الأطراف الاصطناعية.يقوم المعالج الفيزيائي أو الممرضة بتدريب الشخص على طرق للوقاية من حدوث هذا الانكماش.

كما يقوم المعالج الفيزيائي بمساعدة الشخص على تعلّم كيفية تكييف الطرف المتبقي (جذع الساق)، وهو ما يعزز العملية الطبيعية للانكماش.حيث إنه لا بد من حدوث تقلص في الطرف المتبقي قبل أن يَجرِي تركيب طرف صناعي.يمكن أن يساعد ارتداء أربطة أو ضمادات مرنة طوال اليوم على تشكيل الطرف المتبقي ومنع تراكم السوائل في الأنسجة.بعد وقت قصير من البتر، يمكن إعطاء الشخص طرفًا صناعيًا مؤقَّتًا حتى يتسنى له المشي فورًا ويساعده أيضًا على تقلص الطرف المتبقي.من خلال الطرف الصناعي المؤقت، يمكن للشخص البدء بالتمارين الخاصة بالبتر بالاستناد إلى قضبان متوازية، والمشي بالاستناد إلى عكازات، ريثما يجري تجهيز الطرف الصناعي النهائي.يمكن للأشخاص في بعض الأحيان استخدام أطراف صناعية مع مُكَوِّنات طرفية دائمة ولكن مع واجهات مؤقتة (جيب وإطار).وبما أن بعض الأجزاء تبقى نفسها، فقد يتمكن الأشخاص من التعود على القطع الجديدة بسرعة أكبر.

إذا جَرَى تركيب طرف صناعي دائم قبل توقف الطرف المتبقي عن التقلص، قد يكون من الضروري إجراء تعديلات عليه لجعله مريحًا ومساعدة الشخص على المشي بشكل جيد.عادة ما يستغرق تصنيع طرف صناعي دائم بضعة أسابيع بعد البتر، وذلك لإعطاء الطرف المتبقي وقتًا كافيًا كي يتقلص بشكل كامل.

بعد الانتهاء من تجهيز الطرف الصناعي الدائم، يُعطى الشخص تعليمات أساسية حول استخدامه، وهي على النحو الآتي:

كيفية ارتداء الطرف الصناعي

كيفية نزعه

كيفية المشي بوساطته

كيفية العناية بالأطراف الاصطناعية وجلد الطرف المتبقي

عادة ما يستمر التدريب بعد ذلك، ويفضل أن يكون من قبل فريق من الاختصاصيين.يقوم المعالج الفيزيائي بتصميم برنامج خاص بالمريض لتحسين قوته وتوازنه ومرونة جسمه ولياقته القلبية الوعائية.كما يُدرب المعالج الفيزيائي الشخص على السير باستخدام الطرف الصناعي.يبدأ المشي عادةً بمساعدة مباشرة من المعالج، ومع التقدم يبدأ المريض بالاستناد إلى جهاز مشي walker، ثم استخدام عكازات.وفي غضون أسابيع قليلة، يتمكن الكثير من الأشخاص من المشي دون عكازات.يقوم المعالج الفيزيائي بتدريب المريض على صعود السلالم، والمشي صعودًا وهبوطًا على التلال، وعبر الأسطح غير المستوية الأخرى.وقد يَجرِي تدريب الشباب الأصغر سنًا على الجري والمشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة.يكون التقدم أبطأ وأكثر محدودية عند الأشخاص الذين تعرضوا لبتر فوق الركبة، أو كبار السن، أو الأشخاص الضعفاء، أو في حال تدني همة ودافع الشخص.

غالبًا ما يكون الطرف الاصطناعي الذي يعوض عن بتر فوق الركبة أثقل بكثير من الطرف الصناعي الذي يعوض عن بتر تحت الركبة، كما إن السيطرة على مفصل الركبة الاصطناعية يتطلب مهارة أكبر.يحتاج المشي باستخدام الطرف الصناعي إلى ما بين 10-40٪ من الجهود الإضافية إذا كان البتر تحت مستوى الركبة، وما بين 60-100٪ من الجه الإضافي في حال كان البتر فوق مستوى الركبة.