إعادة التأهيل بعد إصابة العمود الفقري

يعتمد التعافي بعد إصابة الحبل الشوكي على موقع (مستوى) الضرر ودرجته.كلما ارتفع مستوى الإصابة، كلما ازداد العجز البدني والحاجة إلى إعادة التأهيل.تُسبب الإصابات على مستوى الصدر فما دون ضعفًا أو شللًا في الساقين (شلل سفلي).في حين تُسبب الإصابة على مستوى الرقبة ضعفًا أو شللًا في الأطراف الأربعة (شلل رباعي).إذا كان مستوى الإصابة عاليًا جدًّا في الرقبة، فقد تُصاب العضلات التي تتحكم في التنفُّس بالشلل، وربما يحتاج المريض لجهاز تنفُّس اصطناعي للمساعدة في التنفُّس.كما يكون الإحساس ضعيفًا تحت مستوى الإصابة، وقد يفقد المريض السيطرة على المثانة والأمعاء .

إن أهم شيئين في رعاية الأشخاص الذين يعانون من الشلل الرباعي أو الشلل السفلي هما:

الوقاية من تقرحات الضغط: ينبغي تحريك أو تقليب الأشخاص المصابين بالشلل بشكل متكرر لتجنب الإصابة بتقرحات الضغط، كما يمكن استخدام سرير أو مرتبة خاصة لأجل ذلك.عندما يجلس الشخص في كرسي متحرك، فينبغي استخدام وسادة خاصة تحتوي على الماء، أو الهواء، أو الهلام لتخفيف الضغط على المناطق التي تميل لتشكيل القروح.

الحفاظ على حركية المَفاصِل (مدى الحركة): ينبغي على المعالج الفيزيائي تحريك مفاصل الشخص بشكل متكرر لتجنب الإصابة بتحدد الحركة ومنع التشنج.ويمكن أيضًا استخدام الحرارة، والتدليك، وبعض الأدوية.

كما يمكن اتخاذ تدابير للوقاية من قصر العضلات (تقفع العضلات contractures)

يمكن لمرضى الشلل النصفي السفلي أن يعيشوا بشكل مستقل.حيث تساعدهم تمارين المدى الحركي وتمارين تقوية الذراعين واليدين على استخدام كرسي متحرك والانتقال من السرير إلى الكرسي المتحرك، ومن الكرسي المتحرك إلى المرحاض أو مقعد السيارة.ويمكن لهؤلاء المرضى القيام بالكثير من أنشطة الحياة اليومية بشكل مستقل، ويعود الكثير منهم إلى أعمالهم.يمكن لبعض المصابين بالشلل النصفي السفلي قيادة السيارة بمساعدة بعض الأجهزة الخاصة.

يمكن للمرضى المصابين بالشلل الرباعي استخدام كرسي متحرك كهربائي للتحرك بشكل مستقل، ولكن يجب رفعهم إلى الكرسي المتحرك يدويًا أو ميكانيكيًا.ويمكن لبعض المصابين بالشلل الرباعي تحريك أيديهم أو أصابعهم قليلاً، وبالتالي يمكنهم استخدام كرسي متحرك كهربائي مزود بلوحة تحكم يدوية.أما إذا كانت اليدان والذراعان مشلولةً تمامًا، فقد يستطيع المصابون بالشلل الرباعي استخدام جهاز تحكم خاص يساعدهم على التحكم بالكرسي المتحرك عن طريق حركات الذقن أو حتى الأنفاس.ولكن ذلك يتطلب تدريبًا مكثفًا جدًّا.يحتاج معظم المصابين بالشلل الرباعي إلى دعم مستمر طيلة اليوم.